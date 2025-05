Milan, Conceicao ai saluti: una sola opzione al suo posto

La sconfitta nella finale di Coppa Italia spingerà il Milan a riflettere ulteriormente sul futuro. E la ricerca di un nuovo allenatore si complica

In casa Milan nessuno può negare la delusione per la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Il successo del Bologna targato Ndoye ha negato ai rossoneri la possibilità di chiudere in bellezza la stagione.

Non basterà la vittoria della Supercoppa Italiana a salvare la stagione del Milan. Solo una insperata qualificazione alla prossima Champions League (scenario ancora possibile aritmeticamente, ma oggettivamente difficile da immaginare) potrebbe lenire il malcontento della tifoseria e della proprietà. L’obiettivo minimo per la truppa di Sergio Conceicao ora resta quello di garantirsi almeno la partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League, ma per farlo bisognerà quanto meno battere la Roma di Claudio Ranieri nella prossima giornata di campionato per evitare che proprio la formazione giallorossa resti staccata visto l’attuale vantaggio di 3 punti.

Vincere la Coppa Italia avrebbe invece garantito un posto in Europa League ai rossoneri che invece – allo stato attuale – resterebbero fuori dalle coppe europee. Uno scenario da mettere in conto a questo punto della stagione e che, giocoforza, rischia di incidere anche sulle prossime scelte per il futuro. Non partecipare alle competizioni Uefa vuol dire meno incassi, ma anche meno blasone. E questo potrebbe inevitabilmente andare a complicare l’estate del club rossonero.

Milan, scelto il futuro di Conceicao: ma occhio al successore

In attesa che il club sciolga definitivamente i dubbi relativi al nuovo direttore sportivo, resta da capire anche chi siederà in panchina il prossimo anno. Certamente non ci sarà Sergio Conceicao a guidare il Milan nella stagione 2025/2026, al di là delle smentite di rito. Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato che l’avventura del tecnico portoghese si concluderà al termine della stagione, come previsto. Discorso analogo per Joao Felix, il quale tornerà al Chelsea.

La mancata partecipazione alle coppe rischia di complicare la scelta del nuovo allenatore: profili come Antonio Conte e Massimiliano Allegri potrebbero infatti rifiutare la destinazione rossonera senza neanche l’Europa League. E con Fabregas ormai deciso a restare a Como un altro anno e Ancelotti già annunciato come nuovo ct del Brasile, l’unico che potrebbe accettare anche alla luce del blasone del club resta Roberto De Zerbi. L’ex Brighton, il cui futuro resta ancora tutto da scrivere, potrebbe infatti accettare di buon grado l’eventuale proposta del Milan nonostante tutte le difficoltà del caso.