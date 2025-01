Milan, scambio con il Bologna: Okafor sblocca tutto, beffa Inter

I rossoneri hanno un ottimo rapporto con i felsinesi e pensano ad una operazione con il coinvolgimento dello svizzero: i dettagli

Milan e Bologna potrebbero imbastire sin da ora una maxi operazione. I rapporti tra le due società sono ottimi e questo faciliterebbe la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma l’interesse nei confronti dei giocatori è reale e quindi già nei prossimi giorni sono attese delle novità molto importanti.

Secondo le ultime informazioni, il Bologna avrebbe individuato in Okafor il sostituto ideale per quanto riguarda Orsolini. Lo svizzero sappiamo che non rientra nei piani di Conceicao e il Milan sta cercando di individuare la giusta soluzione per lui. I felsinei spingono e a questo punto non è da escludere che si possa imbastire uno scambio visto l’interesse dei rossoneri nei confronti di un calciatore felsineo. Una ipotesi da tenere in considerazione in questi ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Milan: affare con il Bologna, i dettagli

Il Milan in questo momento è impegnato a lavorare sulle cessioni. Addii che consentirebbero ai rossoneri di poter avere quel tesoretto da spendere in entrata. Tra i giocatori pronti a lasciare la squadra di Fonseca c’è anche Okafor. Per lo svizzero in queste ultime ore si sta aprendo la possibilità di una permanenza in Italia visto l’interesse del Bologna nei suoi confronti.

I felsinei spingono per un prestito magari con diritto, ma il Milan vorrebbe un addio definitivo. Non è da escludere che alla fine decida di optare per la prima ipotesi considerato che in estate ci possono essere diversi affari con il club rossoblu a partire da Lucumì. È un difensore che piace molto ai rossoneri e a fine stagione, in caso di passaggio di Okafor da Italiano, potrebbero utilizzare la carta dello svizzero per piazzare un colpo di calciomercato di assoluto livello.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi al momento. Ma l’asse di calciomercato tra Milan e Bologna è sempre più caldo e non possiamo escludere che presto si possano mettere nero su bianco alcune operazioni.

Mercato Milan: Lucumì resta un obiettivo per la difesa

Il Bologna era pronto a cedere Lucumì anche subito, ma la mancata partenza di Pavlovic ha cambiato un po’ i programmi del Milan e spostare tutto al calciomercato estivo. Ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter, ma la carta Okafor potrebbe essere decisiva per portare il difensore in rossonero.