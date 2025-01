Clamoroso Pavlovic, i motivi dietro il “no” al Fenerbahce: c’entra Ibrahimovic

Emergono delle clamorosi indiscrezioni riguardo la proposta del Fenerbahce rifiutata da parte di Pavlovic. Ad avere un ruolo centrale sarebbe stato Ibrahimovic.

Il mese di gennaio continua ad essere bollente per il Milan. Il Diavolo è senza dubbio il grande protagonista di queste ultime settimane e tra risultati di campo, come la vittoria di ieri contro il Girona, e notizie di calciomercato, sta facendo molto parlare di sé. Nelle ultime ore sono emerse diverse indiscrezioni.

Tra i nomi più discussi c’è sicuramente quello di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo sembrava sempre più vicino al Fenerbahce, con l’affare poi saltato per volontà del rossonero. Dietro il rifiuto di Pavlovic ci sarebbe, però, il clamoroso zampino di Zlatan Ibrahimovic.

Pavlovic rifiuta il Fenerbahce: serbo convinto da Ibrahimovic

Negli scorsi giorni Milan e Fenerbahce sembrano molto vicini a trovare un accordo per il trasferimento di Pavlovic per una cifra di circa 20 milioni di euro. L’ex Salisburgo avrebbe poi fatto saltare la trattativa, ma secondo quanto riportato da La Repubblica le cose sarebbero andate diversamente. Secondo il quotidiano, infatti, Ibrahimovic avrebbe convinto il difensore a restare al Milan.

Il dirigente svedese è tra i più grandi estimatori di Pavlovic – come dimostrato durante la conferenza di presentazione – e avrebbe spinto il centrale rossonero a giocarsi le sue carte al Milan. Missione iniziata già ieri sera con il classe 2001 tra i migliori in campo e protagonista di una prova di assoluto livello.

Se il Milan ha tenuto la porta inviolata – al netto del gol annullato a Bryan Gil per fuorigioco millimetrico – è anche merito di quello che sembra essere un ritrovato Pavlovic.

Milan, capitolo cessioni: anche l’addio Emerson Royal si complica

La scelta di mandare in campo dal primo minuto Emerson Royal, da giorni sul mercato, contro il Girona aveva fatto storcere il naso a molti. Detto fatto e infortunio del brasiliano dopo appena due minuti di gioco. Le condizioni dell’ex Tottenham verranno valutate in queste ore, ma il rischio di un lungo stop è più che concreto.

Inutile dire che un infortunio grave chiuderebbe definitivamente le porte ad una cessione di Emerson. Una notizia tutt’altro che positiva per il Milan che sta cercando di chiudere per alcune cessioni per poi provare l’affondo a Santiago Gimenez. La decisione di far giocare titolare Emerson sembrava avere già poco senso prima del fischio d’inizio. Solo il Milan, però, è sembrato non capirlo.