Milan: scippo alla Juve, si chiude subito

I rossoneri sono al lavoro per individuare i giusti rinforzi da dare a Conceicao. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti novità

Il Milan guarda in casa Juventus per rinforzarsi. I rossoneri sono molto attivi sul calciomercato e l’obiettivo resta sempre il solito: costruire una squadra in grado di poter raggiungere il quarto posto. Per farlo non è da escludere che si decida di puntare a indebolire le dirette concorrenti andando a prendere giocatori che non sembrano più rientrare nei propri piani. Per questo motivo si starebbe ragionando sulla possibilità di piazzare un colpo in casa bianconera.

Secondo le ultime informazioni di Pianeta Milan, gli occhi di Moncada sono puntati su un giocatore della Juventus. Si tratta di una opzione di calciomercato da seguire con attenzione visto che il calciatore non rientra nei piani dei bianconeri. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma non è da escludere che presto si possa passare a qualcosa di reale.

Calciomercato Milan: occhi in casa Juve, i dettagli

I rapporti tra Milan e Juventus sono ottimi ormai da diverso tempo e questo ha permesso in passato di chiudere operazioni comunque molto importanti. E un’altra potrebbe essere definita già nei prossimi giorni. Siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma le idee sono molto chiare e per questo motivo non ci resta che attendere per capire meglio cosa succederà.

Stando a quanto riferito dal sito rossonero, il Milan per il centrocampo non molla la pista che porta a Fagioli. Il centrocampista è praticamente fuori dagli schemi bianconeri e rappresenterebbe un rinforzo importante per alzare il livello delle prestazioni della squadra rossonera. Naturalmente non sarà semplice convincere la Juventus vista la serrata lotta per il quarto posto, ma un tentativo lo si farà per dare il calciatore al tecnico rossonero.

Un centrocampista dovrà arrivare in questo calciomercato e Fagioli rappresenta un nome sicuramente importante per il Milan. Per il momento sono in corso i ragionamenti del caso e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure fare un passo indietro per questioni economiche.

Mercato Milan: Fagioli resta un obiettivo

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Fagioli resta un obiettivo di calciomercato per il Milan di Conceicao. Vedremo se i rossoneri decideranno nei prossimi giorni di affondare il colpo oppure andranno su calciatori differenti. Presto tutti i dubbi saranno sciolti.