Calciomercato Milan, blitz improvviso: arriva dalla Juventus

Il Milan accelera sul mercato e spiazza tutti, si riaprono i discorsi con i bianconeri: il Diavolo a caccia di un grande affare

I corsi e ricorsi storici fanno parte della vita e del calcio, intrecci che si ripropongono più e più volte, in maniera solo apparentemente casuale. Sembrano legate per certi versi da un filo invisibile Milan e Juventus, in questa annata che si sta rivelando complessa e contraddittoria per entrambe.

Le strade delle due squadre si sono incrociate a più riprese nelle ultime settimane. In appena due mesi, tre confronti diretti sul campo. Una vittoria a testa e un pareggio, questo il bilancio dei match andati in scena tra andata e ritorno in campionato e in Supercoppa italiana. Preziosissimo il successo rossonero a Riyad che ha dato il la alla vittoria di un trofeo inatteso, altrettanto fondamentale la vittoria bianconera della scorsa settimana in campionato, che ha rilanciato Thago Motta e soci e parzialmente congelato le ambizioni rossonere.

Entrambe si contendono un posto tra le prime quattro in Serie A e un posto al sole in Europa, con vista sugli ottavi di Champions. Nel primo caso, avanti la Juventus, nel secondo situazione più rosea per il Diavolo. E gli intrecci non finiscono qui. Prosegue il botta e risposta di calciomercato. Se i bianconeri hanno ancora nel mirino Tomori, d’altro canto il Milan pregusta un colpo a sorpresa.

Milan, Fagioli per il centrocampo: contatti in corso

Tra le tante necessità rossonere sul mercato in questo momento, c’è anche quella di un centrocampista. E il nome che può fare al caso del Milan è Nicolò Fagioli, che torna improvvisamente nei radar.

Secondo il giornalista Rudy Galetti, esperto di mercato per ‘Team Talk’, il Milan avrebbe chiesto nuovamente informazioni per il giocatore bianconero. Operazione non semplice, visto che i bianconeri vorrebbero monetizzare non poco dalla partenza del centrocampista (si parla di cifre tra i 20 e i 25 milioni), ma gli interessi comuni potrebbero collimare e dare il via libera all’affare negli ultimi giorni di mercato.

Fagioli e l’addio alla Juventus: i numeri di una separazione annunciata

Da settimane, non a caso, Fagioli è indicato tra i probabili partenti in casa Juventus. Una stagione, questa, che per lui si sta rivelando avara di soddisfazioni.

22 presenze in totale ma spesso dalla panchina e per pochi minuti. Nelle ultime settimane, soprattutto, solo scampoli di gara per lui, Thiago Motta ha scelto un altro assetto per il centrocampo. Con una cessione importante, poi, i bianconeri avrebbero risorse per importanti innesti di cui vanno ancora a caccia. Ecco perché Fagioli al Milan è più di una suggestione.