Milan, svolta per Gimenez: nuovo annuncio dall’Olanda

Il Milan può davvero arrivare a Santiago Gimenez entro la fine del calciomercato di gennaio: poco fa è arrivato un nuovo annuncio dall’Olanda

Il Milan ha superato il Parma negli ultimi minuti, ma diversi problemi strutturali e nel gruppo restano nel club rossonero. La gestione di Theo Hernandez e Rafael Leao continua a essere problematica, e poi c’è stata la lite a fine partita tra Sergio Conceicao e Davide Calabria, che hanno subito gettato acqua sul fuoco al termine del match di domenica a pranzo.

Intanto, la dirigenza si sta impegnando nel migliorare la squadra sul calciomercato e il nome giusto, come si sa ormai da giorni, potrebbe arrivare dall’Olanda e corrisponde al nome di Santiago Gimenez. Il giovane bomber è da almeno un paio d’anni sulla cresta dell’onda a suon di gol e ha le caratteristiche mentali e tecniche che mancano a Conceicao.

Conceicao insiste per un nuovo bomber

La scorsa estate il Milan si è trovato di fronte a un cambiamento epocale. Olivier Giroud, il centravanti dello scudetto, ha lasciato il club e al suo posto è arrivato un altro attaccante di grande esperienza come Alvaro Morata. Lo spagnolo è bravo nel cucire il gioco e dialogare con i compagni, ma non è proprio il centravanti abile nel realizzare molti gol che in tanti vorrebbero.

In realtà, anche la dirigenza ha indirizzato tutte le sue attenzioni proprio in quel ruolo e il profilo ideale pare essere quello di Santiago Gimenez. Il giovane messicano ha un grande fiuto del gol, è un rigorista e ama attaccare la profondità e puntare gli avversari. Insomma, è quel profilo completo che servirebbero tanto al Milan per completare il reparto offensivo.

Non è facile, però, strappare il calciatore al Feyenoord già durante il calciomercato di gennaio, anche se la dirigenza italiana e Conceicao insistono per chiudere l’affare.

Le ultime notizie dall’Olanda su Gimenez al Milan

In Olanda aggiornano continuamente sul possibile addio di un calciatore così importante al Feyenoord. Un giornalista di ‘Voetbal International’ è convinto che i rossoneri abbiano già presentato un’offerta da 20 milioni di euro da pagare in quattro rate, una cifra che non soddisfa per nulla la valutazione del club proprietario del cartellino.

Inoltre, nelle ultime ore si vocifera che l’affare possa entrare nel vivo solo nelle ultime ore di mercato e solo dopo l’ultima giornata della prima fase di Champions League. Insomma, c’è ancora da attendere.