Gimenez-Milan, giornata decisiva: c’è la svolta inaspettata

La squadra mercato rossonera continua a lavorare per puntellare la rosa dopo l’avvicendamento in panchina tra Conceicao e Fonseca

Non riesce ancora a scendere dalle montagne russe il nuovo Milan di Sergio Conceicao: dopo l’ottimo impatto in Supercoppa, dove ha ravvivato una squadra che sembrava ormai essersi definitivamente spenta sotto la guida Fonseca, i rossoneri hanno fatto una fatica immane a dare continuità a quella vittoria.

Prima il pareggio con il Cagliari e poi la sofferta vittoria in rimonta contro l’ottimo Como di Fabregas hanno riacceso vecchi fantasmi nella testa dei giocatori, come evidenziato dalle parole dello stesso Conceicao che a più riprese ha sottolineato la boriosità di alcuni interpreti e la quasi totale mancanza di voglia di “indossare l’elmetto”, concetto espresso precedentemente anche dal collega Fonseca.

Le vittorie contro il Girona, fondamentale per rafforzare la posizione dei rossoneri nelle prime otto della Champions ed evitare i play-off del prossimo febbraio, e la rimonta contro il Parma hanno quantomeno restituito entusiasmo in un San Siro che, sponda Milan, sembrava ormai sopito. In questo marasma, Conceicao chiede dei rinforzi, evenienza legata comunque all’uscita di qualche esubero.

Milan, problema in attacco: il dato è chiaro

In questa strana e particolare stagione rossonera, i giocatori apparsi più in difficoltà sono stati sicuramente i centravanti: tra Morata, Abraham, Jovic e il giovane Camarda sono arrivate solo sette reti, meno di quante realizzate dai “nove” di realtà non di primissimo piano come Lorenzo Lucca e Sebastiano Esposito e tanti quanto i vari Che Adams, Orsolini e Vlahovic, sicuramente non alla cronaca per la grandissima stagione disputata fin qui.

Se poi il confronto è con i centravanti delle prime della classe i dati diventano ancora più negativi: le punte dell’Inter hanno prodotto 24 reti, il tridente Lookman-Retegui-Cdk ben 31. Dovendo contestualizzare i numeri, è bene ricordare il tipo di lavoro che Fonseca chiedeva ai suoi centravanti, cioè quello di venire incontro e lanciare i vari Leao, Pulisic e Reijnders nello spazio, perdendo inevitabilmente qualcosa in zona gol: restano comunque numeri troppo bassi e per questo il Milan ha deciso di intervenire già in questa sessione.

Milan, incontro nelle prossime ore per Gimenez

Come confermato dal giornalista Matteo Moretto su “X”, l’obiettivo principale del Milan per questa sessione di mercato è Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 di proprietà del Feyenoord, autore di 4 reti in questa edizione di Champions League.

Secondo Moretto, nelle prossime ore dovrebbe esserci un incontro tra i club per stabilire cifre, modalità e tempistiche, con la sensazione che l’affare possa chiudersi ma che per vedere il messicano a Milanello sarà necessario attendere la fine della prima fase della Champions League, visto che gli olandesi hanno ancora delle chance qualificazione da giocarsi contro il Lille nell’ultima giornata.