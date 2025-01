Niente Juve, va al Milan: colpo anticipato a gennaio

Il Milan potrebbe battere anche la concorrenza della Juve per un colpo molto interessante: l’affare può essere anticipato già a gennaio

Il calciomercato del Milan deve ancora entrare nel vivo, ma potrebbe regalare diversi colpi a Sergio Conceicao, ansioso di rinforzare la rosa con nomi di primo piano. L’allenatore ha diverse necessità in più reparti, ma ad avere la priorità dovrebbero essere difesa e attacco, lì dove si è anche verificata una cessione nelle ultime ore.

Il club rossonero ha salutato Noah Okafor in prestito con diritto di riscatto: lo svizzero si è trasferito al Lipsia dove aver trovato davvero poco spazio nella prima parte di stagione. Ora, però, Ibrahimovic e la dirigenza vogliono sostituirlo con un nome di primo piano come Rashford e potrebbe non essere l’unico ad arrivare a Milanello.

Il Milan stringe per il nuovo difensore: colpo in Serie A

La retroguardia del Diavolo ha ballato diverse volte quest’anno. Per questo, Conceicao aspetta anche un rinforzo in difesa e lo vuole già durante la sessione di gennaio. Uno dei nomi che piace di più è quello di Saba Goglichidze che gioca nell’Empoli e ha ben impressionato nella prima parte di stagione.

Il centrale piace anche alla Juventus, ma secondo quanto riporta ‘Calciomercato’, il Milan ha avuto nuovi contatti con l’entourage del difensore nelle ultime ore e vuole anticipare la concorrenza per chiudere l’affare. I rapporti tra due club sono ottimi e ciò potrebbe favorire il buon esito della trattativa.

Un ostacolo per la chiusura, però, resiste ed è rappresentato dalla volontà dell’Empoli di trattenere il suo gioiello almeno fino al termine della stagione. Goglichidze è considerato ormai un pilastro della squadra e potrebbe essere fondamentale nella corsa salvezza.

I dettagli sul futuro di Goglichidze

La soluzione potrebbe essere un ibrido tra le due soluzioni. Il Milan potrebbe acquistare il cartellino del calciatore fin da subito e lasciarlo per altri sei mesi in Toscana, quindi fino alla fine del campionato.

Occhio ai tempi però, perché la priorità dei rossoneri resta comunque il nuovo attaccante, e non bisogna dare la Juventus come già battuta. Nonostante le novità delle ultime ore, anche Giuntoli ha avuto nuovi contatti e non si dà per vinto. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio in questo duello sul calciomercato, tenendo ben presente che non è l’unico di questa sessione per i due club. Ora il Milan è avanti.