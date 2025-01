Rashford al Milan, la risposta definitiva: Di Marzio dà l’annuncio

Il Milan continua a tenere gli occhi su Marcus Rashford: la verità sulla risposta definitiva del calciatore e l’annuncio di Di Marzio

La Supercoppa italiana non basta per rilanciare la stagione del Milan. I rossoneri, subito dopo il successo in rimonta contro l’Inter, si sono fermati di nuovo nel match in casa contro il Cagliari. Il problema del Diavolo resta ed è la mancanza di continuità sul campo, che non sta permettendo di tenere il passo delle prime in classifica e in particolare del Napoli e dei cugini.

Intanto, il calciomercato si muove e con un grande obiettivo che è salito in cima alla lista di Moncada, Furlani e Ibrahimovic. Stiamo parlando ovviamente di Marcus Rashford. L’attaccante inglese è agli sgoccioli della sua avventura al Manchester United e, nonostante l’importante ingaggio che percepisce, il Milan coltiva il sogno di portarlo in Italia.

Le ultime novità sul trasferimento di Rashford

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per l’inglese. È importante rimarcare che, per questioni di tesseramento, il profilo di Rashofrd è alternativo a quello di Walker: ne potrà arrivare solo uno.

Il giornalista ha dato i tempi dell’affare: “Il ragazzo ha dato un’apertura al Milan ma non ha ancora preso una decisione definitiva, il Milan dovrà aspettare ancora almeno metà settimana”.