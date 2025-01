Nuova svolta per Okafor: scambio con il Milan

Il Milan resta molto attivo sul calciomercato: il caso relativo Noah Okafor può chiudersi con un nuovo scambio

La chiusura del calciomercato invernale si avvicina e non è così tanto il tempo rimasto per il Milan, in attesa di migliorare la squadra praticamente in ogni reparto. Intanto, i rossoneri hanno chiuso un’operazione fondamentale per il presente, quella che riguarda Kyle Walker, ormai pronto a diventare un nuovo calciatore del club meneghino.

Diverse questioni, però, restano aperte, soprattutto per quanto riguarda la composizione dell’attacco. Mentre alcuni calciatori già presenti in rosa non convincono, attenzione a chi potrebbe prendere il loro posto in rosa o semplicemente potrebbe essere un innesto fondamentale per raggiungere gli obiettivi da qui a fine stagione.

Caso Okafor, il Lipsia e il futuro nel Milan

Il percorso di Noah Okafor nel Milan non è andato proprio come i dirigenti speravano. L’attaccante svizzero, a prescindere da chi fosse l’allenatore seduto in panchina, ha avuto grandi difficoltà nel trovare continuità, anche per un equivoco di natura tattica. Nel 4-2-3-1, o meglio 4-3-3, nello sviluppo del gioco non era al suo meglio né come esterno offensivo, né come prima punta.

Da subentrante ha fatto bene, soprattutto sul finale della scorsa stagione, ma alla lunga il Milan l’ha ritenuto un calciatore sacrificabile o meglio non proprio al centro del progetto. Tanto è vero che a gennaio era stata concordata la sua cessione al Lipsia, ma tutto è saltato proprio sul più bello, quando i giochi ormai sembravano fatti.

Dalla Germania, Okafor è tornata a Milano, ma le cose per lui non sembrano cambiate. Infatti, anche contro il Girona, lo svizzero è rimasto tutto il tempo in panchina senza poter incidere o lasciare il segno. Il calciatore si è fatto sentire sul suo profilo Instagram pubblicando il video in cui ha scritto: “Sono tornato e sono pronto”.

Nuovo scambio per l’attacco del Milan

Il Milan proverà comunque a piazzare l’attaccante a uno dei club interessati sul calciomercato o potrebbe inserirlo in uno scambio se si verificassero le condizioni adeguate per un’operazione di questo tipo.

I rossoneri hanno comunque deciso di accelerare per portare a Milano un nuovo bomber su richiesta di Sergio Conceicao. Il profilo preferito, in questo momento, è quello di Santiago Gimenez, ma concludere l’operazione con il Feyenoord in questa fase non è per nulla semplice.