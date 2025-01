Scaroni felice dell’impatto di Conceicao al Milan ma vuole centrare l’obiettivo

A parlare ora è il Presidente del Milan. Paolo Scaroni è felice dell’impatto avuto da Conceicao al Milan ma vuole vedere gli obiettivi concreti.

Il Milan ha iniziato al meglio la sua nuova avventura assieme a Sergio Conceicao, nuovo condottiero rossonero. In poco tempo il tecnico si è già preso il Milan sulle spalle ed è già diventato iconico. Il 2025 è iniziato nel segno della vittoria della Supercoppa Italiana. Ora però torna il campionato e lì ci sarà da divertirsi. Nel frattempo il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, si ritiene soddisfatto del cambio di rotta avuto dalla squadra. L’obiettivo però rimane sempre e soltato uno: la coppa dalle grandi orecchie.

Milan, Scaroni si complimenta: parole di elogio a Conceicao

Paulo Fonseca lascia il posto a Sergio Conceicao e il cambiamento si vede a vista d’occhio. Ciò che ora chiede l’ex tecnico del Porto è chiarissimo. Ai rossoneri viene chiesta maggiore attenzione e soprattutto risultati continui, mai abbassare la guardia. Domani il Milan torna in campionato contro il Cagliari e già bisognerà fare bene.

Giocherà contro il Cagliari per colmare il grande gap con le altre squadre dopo il brutto pareggio dell’andata analizzato anche dal mister in conferenza stampa. Intanto alla vigilia della partita a parlare è il Presidente Paolo Scaroni. Fuori dagli uffici della Lega Serie A parla così sul momento del Milan e sul neo tecnico: “Conceicao? Devo dire che un po’ me l’aspettavo perché ha quel carattere lì. Mi pare che tutto stia andando in una buona direzione e speriamo che continui. Ne abbiamo tanti di obiettivi“.

Così esordisce Scaroni che si ritiene soddisfatto. Poi però chiede cose concrete, chiede quindi la continuità dei due risultati positivi contro Juve e Inter.

La Champions League è l’obiettivo principale per il Milan

Quindi Scaroni è sicuro: “Vogliamo rimanere in coppa naturalmente. E si ricordi che io ho sempre l’obiettivo di essere in Champions League l’anno prossimo“. Così parla il Presidente rossonero. L’obiettivo come sempre è la Champions League.

Intanto il Diavolo è ancora in gara nella competizione per quest’anno e lotta per finire tra le prime otto. L’obiettivo però è vicino. Ma si chiede anche la certezza di essere tra le prime quattro posizioni a fine campionato. In questo Sergio Conceicao potrebbe essere estremamente utile alla squadra dato che la sua esperienza nella massima competizione europea è tanta.