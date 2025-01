Milan-Cagliari, la conferenza stampa di Conceicao alla vigilia del match

Domani sera il Milan torna in campionato ed ecco le parole in conferenza stampa di Sergio Conceicao in vista del match.

Il Milan viene dalla vittoria della Supercoppa Italiana. Contro ogni pronostico sotto la guida del neo tecnico portoghese il Milan ha sbaragliato la concorrenza vincendo contro due big: Juve e Inter, impensabile fino a poche settimane fa. Ora, con questo carico di fiducia alle stelle, i rossoneri cercheranno di fare il loro meglio per migliorare la classifica in Serie A. Qui l’allenatore rossonero dovrà fare un lavoro ben più grande e sfiancante dato che rimanere fuori dalle coppe più importanti sarebbe uno smacco per il Diavolo.

Milan-Cagliari, le parole di Conceicao prima del match

Domani alle ore 20:45 a San Siro il Milan ospiterà il Cagliari. Nel match di andata c’è stato un clamoroso 3-3 finale e ora Conceicao carica i suoi dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. intanto il Milan rimarrà anche in ritiro a Milanello come non accadeva da tempo. In conferenza stampa ecco le sue parole: