ULTIM’ORA – Milan, tutto fatto: scambio di documenti in questi minuti

Non c’è più nessun dubbio sulla buona riuscita dell’affare. Il Milan ha trovato l’accordo ed è già partito lo scambio di documenti fra i due club.

Gennaio di fuoco quello che sta vivendo il Milan in questi primi giorni di 2025. Il Diavolo ha il morale a mille dopo la clamorosa vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter. I tifosi rossoneri stanno finalmente vivendo un buon momento dopo mesi di delusioni – con troppe poche gioie – ed anche sul mercato le cose si stanno facendo molto interessanti.

I rossoneri, come tutti speravano, stanno vestendo i panni di grandi protagonisti in questa sessione invernale di calciomercato. Tra acquisti e cessioni, la dirigenza si sta dando molto da fare. In questi ultimi minuti si sta verificando uno scambio di documenti con la trattativa che è ormai andata in porto.

Okafor parte per la Germania: scambio di documenti tra Milan e Lipsia

Già nella giornata di ieri era di fatto arrivata la fumata bianca per il passaggio di Noah Okafor al Lipsia. Lo svizzero sbarcherà in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. In queste ore, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è in corso lo scambio dei documenti con il giocatore già pronto ad imbarcarsi per la Germania.

Tutto fatto, dunque, con Okafor che lascia – per adesso in modo temporaneo – il Milan dopo una stagione e mezzo. Nella sua prima annata in rossonero, l’ex Salisburgo si è spesso rivelato un jolly nella manica di Stefano Pioli, capace di risolvere diverse partite entrando dalla panchina. Con Paulo Fonseca – come accaduto anche ad un altro rossonero – non è, però, mai scattato il feeling. La sua cessione lascia un po’ l’amaro in bocca, ma occhio ai possibili incastri.

Okafor apre le porte a Rashford: può partire l’assalto

L’addio di Okafor libera un posto in attacco, che verrà presto coperto da un nuovo acquisto. Inutile dire che il grande sogno del Milan – e di tutto il popolo rossonero – porta il nome di Marcus Rashford. Il fenomeno inglese, ormai ai ferri corti con il Manchester United – ha messo il Diavolo in cima alla lista dei desideri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la formula sarebbe quello del prestito con diritto di riscatto, con gli inglesi che pagherebbero in questi mesi almeno metà dell’ingaggio. Il grande ostacolo per il Milan sarà poi pagare tutto lo stipendio del giocatore in caso di riscatto a fine stagione. Ecco, dunque, che potrebbe anche prendere quota l’ipotesi del prestito secco.