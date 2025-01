Sorpresa Milan: un’altra cessione di lusso, trattativa avanzata

Il calciomercato del Milan ha preso una piega storta con l’addio imminente di un calciatore importante, tifosi delusi

I tifosi del Milan continuano ad essere delusi del calciomercato del club effettuato finora in questa sessione invernale. Una squadra che doveva assolutamente essere riparata per sopperire alla posizione di classifica e ad una stagione complicata, non è stata rinforzata affatto.

I duri cori della Curva Sud verso Cardinale e i fischi ad ogni componente della dirigenza sono ben noti e continueranno ad esserci fino al termine della stagione. La situazione è tragica e precipitante con i rossoneri che ora sono vicini a salutare un altro calciatore, che in queste ore sta preparando le valigie per cambiare squadra.

La dirigenza guidata da Furlani, Ibra e Moncada non sta facendo ben capire la propria idea di mercato, ma ciò che sta accadendo non fa restare tranquilli Conceicao e tifosi in ottica del futuro.

Tomori ad un passo dall’addio: la nuova destinazione

Fikayo Tomori è finito, nelle ultime ore, al centro delle voci di mercato in ottica uscita. Il calciatore è orientato a intraprendere una nuova avventura, visto anche il momento attuale non confortante in casa Milan.

Si tratta di una notizia inaspettata, soprattutto dopo le dichiarazioni passate della dirigenza e non solo. Vicina un’altra uscita importante, dopo le conferme di un addio imminente di Morata. Ancora però, nessun rinforzo.

Dopo già alcune oscillazioni su un suo probabile addio in ottica Juve, ora è arrivata la conferma per la cessione che sembra essere molto vicina.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio account X, il Tottenham e il Milan sono in fase avanzata della trattativa per il difensore.

La cifra per la chiusura dell’affare si aggira attorno ai 30 milioni di euro – bonus compresi – sostanziosi per cercare un disperato rinforzo in questi ultimi giorni caldi di mercato. Si tratta di un ritorno in Premier per il calciatore, dopo l’esperienza in maglia Chelsea.

Calciomercato Milan, i possibili sostituti di Tomori

I rossoneri seguono diversi profili e l’idea è quella di andare ad ingaggiare un giovane promettente. I nomi sono tanti e alcuni anche importanti, con la dirigenza che ora è chiamata ad un lavoro obbligatorio.

Conceicao, fortunatamente, nell’ultima uscita contro in campionato contro il Parma ha ritrovato la brillantezza di Pavlovic, ora candidato numero uno per sopperire alla partenza di Tomori.

Uno dei maggiori indirizzati come post Tomori è Cristhian Mosquera, giovane classe ’04 del Valencia. Seguono poi altri candidati, come Saba Goglichidze dell’Empoli e Koni De Winter del Genoa.

Il centrale della Liga è molto apprezzato per via della sua struttura fisica e velocità, non a caso è ammirato anche da altri club europei.