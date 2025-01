Tomori-Juve, novità dell’ultim’ora: a sorpresa cambia tutto

L’affare Fikayo Tomori-Juventus rischia di saltare a sorpresa: le novità dell’ultim’ora spiazzano tutti.

Tomori sembrava ormai davvero molto vicino a vestire la maglia della Juventus, seguendo le orme dell’ex compagno di reparto Kalulu. C’è una novità degli ultimi minuti che potrebbe davvero cambiare tutto tra i due club.

Nei giorni scorsi si è parlato di un prestito con obbligo di riscatto più bonus, una formula complessa ma traducibile in 30 milioni di euro che verranno versati nelle casse dei rossoneri.

Un tesoretto che di sicuro farebbe comodo al Milan, permettendo al club di reinvestire sul mercato e puntellare la rosa.

Tomori-Juventus a rischio: tutte le novità

L’affare Tomori-Juventus potrebbe però presto saltare: secondo Daniele Longo, giornalista vicino al Milan, c’è un dettaglio fondamentale che potrebbe far saltare tutto: il giocatore infatti non è convinto di lasciare il Milano e vorrebbe rimanere. La sua volontà è fondamentale poiché fino a prova contrario è legato al Diavolo con un contratto fino al 2027.

Naturalmente la volontà del giocatore è la cosa più importante. Anche con tutti gli accordi economici del caso serve comunque che il calciatore accetti di buon grado il trasferimento.

C’è da fare chiarezza del perché il giocatore era molto vicino alla cessione: Tomori non era ben visto da Fonseca e spesso con il tecnico ex Roma finiva in panchina. L’arrivo di Conceiçao invece è stato manna dal cielo per Tomori che è partito da titolare sin da subito, nella partita proprio contro la Juventus in Supercoppa.

Da quel giorno è sempre partito titolare, sia in finale di Supercoppa Italiana che nella sconfitta dei rossoneri contro la Juve in campionato, passando anche per le gare contro Cagliari e Como. Numeri a cui l’inglese potrebbe di sicuro appigliarsi per non accettare la cessione alla Juventus.

Tomori-Juve, altro segnale negativo: le ultime

Mentre è ancora tutto in bilico arriva un ulteriore segnale che potrebbe allontanare Tomori dalla Juventus. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la Juventus sta avendo dei contatti col Newcastle per Lloyd Kelly, difensore classe 1998.

Il club inglese lo valuta circa 30 milioni di euro. Facile quindi intuire che nel caso in cui la pista dovesse risultare più semplice i bianconeri mollerebbero la pista Tomori, per cui il Milan chiede ugualmente circa 30 milioni. Una situazione sicuramente da tenere sott’occhio nelle ultime due settimane di mercato.