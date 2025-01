Tomori alla Juve, il Milan si vendica subito dei bianconeri

Proseguono gli intrecci di calciomercato tra il Milan e la Juventus, in caso di partenza del difensore i rossoneri hanno già il piano

Il Milan sognava, con la Juventus, di ripetere la serata vissuta due settimane fa in Supercoppa, ma le cose sono andate molto diversamente e allo Stadium è andata in scena una gara piuttosto amara. Dopo un discreto primo tempo, i rossoneri si sono sciolti come neve al sole e nella ripresa hanno lasciato campo libero ai bianconeri, che con le reti di Mbangula e Weah hanno conquistato un successo assai pesante in uno scontro diretto per la zona Champions.

Il ko non pregiudica ancora le possibilità del Diavolo di rientrare tra le prime quattro, ma di certo non rende felice l’ambiente. Ancora una volta, si è assistito a un Milan discontinuo e incapace di mantenere la concentrazione per larghi tratti di partita. Conceicao è stato duro sia con i giocatori che con la società, parlando dell’atteggiamento in campo e delle necessità sul mercato. Il portoghese non ci sta e vuole una reazione da tutti i punti di vista.

Il giorno di Juventus-Milan, naturalmente, viveva anche degli intrecci di mercato tra le due formazioni. La Juventus ci riproverà per Tomori, i bianconeri non hanno ancora mollato il colpo per il difensore inglese, dipenderà dalla risposta dell’interessato e dall’offerta di Giuntoli. In caso di arrivo a 30 milioni di euro con bonus ‘facili’, il Milan potrebbe anche acconsentire. Ma saprebbe anche come ‘vendicarsi’ subito dei rivali.

Tomori via, il Milan scippa la Juventus: assalto ad Antonio Silva

Walker sta per arrivare a Milano, ma l’idea non è utilizzarlo come centrale. Ecco perché al Milan a quel punto servirebbe subito un difensore di ruolo e l’idea sarebbe Antonio Silva.

Il portoghese è ancora nei radar della Juventus, ma il Benfica spara alto. Contando sui buonuffici di Jorge Mendes, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan ha individuato Antonio Silva come difensore ideale. La trattativa in ogni caso non si annuncia semplice, economicamente parlando (i lusitani hanno respinto una proposta totale dalla Juve di 35 milioni).

Milan, la priorità resta l’attacco: le ultime su Joao Felix

Un altro giocatore della scuderia Mendes è uno dei nomi più caldi del momento per il mercato rossonero. Per l’attacco, da Rashford si è passati a corteggiare Joao Felix.

Il talento portoghese può essere ceduto dal Chelsea, ma al momento non è ancora arrivata una apertura al prestito con diritto di riscatto. La sensazione è che su questa pista i margini per lavorare ci siano, nei prossimi giorni.