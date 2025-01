Sorteggi Champions, Baresi a caldo: “Meglio così”, poi l’annuncio a sorpresa sul derby

Dopo aver conosciuto la propria avversaria ai playoff di Champions League, Franco Baresi, presente a Nyon, ha commentato a caldo l’abbinamento con il Feyenoord.

L’asse Milano-Rotterdam è caldo ormai da mesi per questioni di mercato, figuriamoci ora, quando l’ironia della sorte ha abbinato Milan e Feyenoord ai playoff di Champions League. L’urna di Nyon si è divertita ad accoppiare due squadre al centro di voci insistenti con Santiago Gimenez al centro delle discussioni tra club. Tra poco più di dieci giorni, l’attaccante potrebbe trovarsi di fronte i suoi compagni, ma dal lato opposto del campo, a difesa dei colori rossoneri in lotta per un posto agli ottavi di finale.

Champions League, Milan-Feyenoord ai playoff: il commento di Franco Baresi

Appena terminati i sorteggi, Franco Baresi si è concesso ai microfoni di Sky Sport 24. Queste le sue impressioni a caldo:

“Meglio evitare lo scontro italiano con la Juventus. Però ci ributtiamo in Champions con grande rispetto anche verso il Feyenoord, perché sappiamo che in queste competizioni non bisogna mai sottovalutare nessuno”.

L’ex capitano rossonero ha inoltre aggiunto:

“Volevamo evitare questo turno. Eravamo in condizione di poterlo fare, di passare negli ottavi tranquillamente, invece ci siamo complicati la vita. Credo che c’è stato grande delusione, amarezza, prima di tutto la squadra, i giocatori son delusi. Adesso dobbiamo ributtarci con grande determinazione, attenzione. Sappiamo che quando incontrano il Milan l’attenzione dell’avversario è massimale, quindi dobbiamo essere preparati, uniti e ricompattarci.”

Milan, Baresi si esprime sul sorteggio: “Volevamo evitarlo”, poi sul derby

Messaggio forte indirizzato dal vice presidente onorario alla squadra:

“Dobbiamo essere bravi a cancellare quello che è successo e guardare avanti fiduciosi. Pensare che abbiamo fatto delle grandissimi partite in Champions, quindi non dobbiamo dimenticarcelo. Abbiamo incontrato grandi squadre e abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari quando siamo tutti uniti, con grande attenzione, con uno spirito di squadra. Dobbiamo divertirci a fare le cose insieme per mettere in difficoltà gli avversari, perché poi incontrare noi diventa poi difficile anche con gli altri”

A conclusione della breve intervista, un’impressione a due giorni dal derby (che potrebbe non essere l’ultimo stagionale) da parte di Baresi:

“Facciamo un passo alla volta. Adesso domenica ci aspetta il derby di campionato. È un’altra sfida, un altro confronto. Abbiamo l’esperienza della Supercoppa, loto saranno arrabbiati e dobbiamo sapere che i derby si giocano fino in fondo. CI sarà una grande atmosfera e noi dobbiamo prepararci, al di là della delusione che abbiamo avuto in Champions. Dobbiamo dimostrare di avere quella mentalità e personalità che serve. Il mio augurio è che possa dare una scossa. Il morale non è altissimo ma dobbiamo essere pronti perché potrebbe essere quella partita che ti farà fare il salto e riprendere il cammino”.

Quale miglior occasione, quindi, per rialzare la testa e guardare con il sorriso ad una stagione ancora tutta da giocare, con tante soddisfazioni ancora da togliersi.