Svolta per Rashford, si ritira un club: nuovo indizio sul Milan

Marcus Rashford rappresenta ancora un vero e proprio caso sul calciomercato: spunta un nuovo indizio sull’arrivo al Milan

Metà gennaio è ormai superata ed è tempo di decisioni in casa Milan sui nomi su cui puntare già a gennaio e che potrebbero essere fin da subito molto utili al progetto di Sergio Conceicao. Se inizialmente il colpo designato dal club rossonero era quello di Marcus Rashford, ora le cose sembrano cambiate.

Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, i rossoneri stanno spingendo sempre di più per l’arrivo di Kyle Walker, che dovrebbe concretizzarsi al massimo nel giro di qualche giorno. L’arrivo dell’esperto terzino dal Manchester City inibisce proprio il trasferimento di Rashford nella Milano del Diavolo, dato che entrambi sono britannici e quindi extracomunitari.

Niente Rashford per il Milan, ma non è ancora finita

Stando a questo discorso, e quindi all’attualità delle cose, l’arrivo dell’attaccante inglese in Italia non è possibile. E in effetti è così, almeno per gennaio. Intanto, però, le cose stanno cambiando rapidamente per lui. Ruben Amorim ha confermato che non ha intenzione di puntare su di lui e, dunque, è fuori dal progetto.

Allo stesso tempo, anche il Borussia Dortmund, principale pretendente al suo cartellino negli scorsi giorni, sembra essersi definitivamente ritirata dalla trattativa. Rashford guadagna una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro lordi l’anno, davvero troppo per le casse dei gialloneri, che sono soliti puntare su talenti giovani e di prospettiva, quindi meno costosi.

È vero che resta in corsa il Barcellona, ma se non dovesse concretizzarsi l’affare con i blaugrana, a quel punto l’attaccante rischierebbe davvero di non muoversi da Manchester almeno fino al termine della stagione.

L’ultima chance di Ibrahimovic per l’attaccante

Zlatan Ibrahimovic conosce bene Rashford, visti i suoi trascorsi al Manchester United, è consapevole delle sue qualità e di quello che potrebbe dare alla squadra. Proprio per questo, è stato lui in prima persona a spingere per l’affare, prima che si decidesse di puntare su Walker.

In caso di permanenza nel suo attuale club fino a fine stagione, però, il Milan potrebbe tornare in corsa con lo svedese dalla sua parte. A quel punto, durante il calciomercato estivo, l’affare potrebbe davvero decollare, anche se le cifre in ballo restano altissime. E ricordiamo anche che i rossoneri hanno intenzione di puntare molte delle loro finanze su un nuovo centrocampista.