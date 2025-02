Addio Maignan, Milan costretto a venderlo: il nuovo portiere

Black out improvvisi e alcuni disastri, alternati a buone prestazioni. Maignan costringe il Milan a venderlo, secondo ciò che si racconta tra i quotidiani sportivi.

Perché questa mattina è da Tuttosport che spiegano quella che è la posizione del Milan, in merito a quello che sembra essere ormai diventato il nuovo capitano del club rossonero, da quando ha salutato Calabria.

Una posizione, quella tra i pali, che pare non convincere più il Milan. Almeno non alle cifre che percepisce Maignan e che costringono il Milan al sacrificio, di fronte alla possibilità di venderlo a cifre importanti.

Milan, addio Maignan: la rivelazione sulla scelta in porta

La scelta in porta, per il futuro del Milan, potrebbe vedere Mike Maignan tagliato fuori dal progetto. Nell’ultimo periodo si è parlato del possibile addio sia di Theo che di Leao, ma potrebbe cadere nel portiere francese la scelta con sacrificio, a causa di un ingaggio non proprio “leggero”, che percepisce il portiere francese.

“Li vale davvero cinque milioni a stagione?”, si chiedono dalle pagine del quotidiano sportivo, accendendo i riflettori sulla situazione Maignan. A parte alcune buone prestazioni fornite, sarebbe troppe ormai le volte nelle quali non è decisivo, tanto da convincere il Milan a poterlo escludere in futuro.

La possibilità è infatti quella di cederlo, a fine stagione, ovviamente non a cifre scontate. Nelle intenzioni del Milan, c’è quella di venderlo ad alte cifre per potersi poi permettere comunque un grande colpo in porta.

Il vero motivo della cessione di Maignan: la rivelazione

L’interrogativo, il Milan, se lo starebbe ponendo sul tetto ingaggi. Prima di avanzare rinnovi, per le situazioni Pulisic, Leao, così come per Theo e Maignan, vuole capire il club rossonero fino a dove potrà spingersi e soprattutto per chi farlo davvero. Nel caso di Maignan, appunto, i cinque milioni a stagione, rischia di non valerli più. Potrebbe non valerne più la pena un ingaggio così elevato, potendo dunque monetizzare con la sua cessione.

Nuovo portiere Milan: chi arriva al posto di Maignan?

L’altro interrogativo poi, in casa Milan, sarà legato a chi arriva al posto di Mike Maignan in caso di cessione. I rossoneri cercano l’occasione e questa, potrebbe arrivare dalla Serie A, qualora dovesse mettersi d’intralcio tra il club e il giocatore sul rinnovo, qualora dovesse provarci per Alex Meret del Napoli, il Milan. È infatti soltanto con l’occasione che arriva dal calciomercato, che i rossoneri andranno a prendere un portiere importante, ma low cost, per sostituire Maignan.