Addio Milan, tifosi commossi: “Mi mancherà tutto”

Il calciatore saluta il Milan quasi in lacrime, commoventi le sue ultime parole sull’ambiente rossonero e su ciò che ha vissuto al Diavolo. Uno dei calciatori del Milan sarà ceduto a breve, quest’ultimo infatti ha anche già svuotato il suo armadietto a Milanello e salutato i compagni. Una decisione netta ma che forse va bene per ambe le compagini, era arrivato il momento di una nuova destinazione per il giocatore e di nuovi calciatori per il club. Anche la dirigenza ha concordato con la volontà dell’allenatore, Davide Calabria si appresta a cambiare casacca dopo una vita passata con i colori rossoneri, il terzino destro italiano rimarrà in Serie A.

Il calciatore classe 96′ non è riuscito a trattenere le lacrime dinanzi ai microfoni che l’hanno incrociato fuori Milanello, il giocatore è pronto a trasferirsi nel Bologna di Vincenzo Italiano.

Davide Calabria dice addio al Milan dopo 18 anni

Davide Calabria dopo 18 anni saluta il Milan, il calciatore e oramai ex capitano dei rossoneri dà il suo addio al popolo milanista. Oggi c’è stato il suo ultimo allenamento, non giocherà dunque il derby contro l’Inter. Davide Calabria rimarrà in Serie A e avrà anche modo di affrontare il Milan a febbraio. Vincenzo Italiano ha richiesto un terzino destro e il Bologna l’ha accontentato, sarà proprio Calabria a vestire i colori rossoblu. La finestra invernale dunque mette ancora una volta il Diavolo sotto i riflettori.

Il numero 2 del Milan, all’inizio 96, saluta il popolo rossonero con la Supercoppa vinta e due derby su due in stagione. Spera non ci sia due senza tre, in prossimità di domenica dove sicuramente farà il tifo per sua squadra del cuore e per quelli che saranno i suoi ex compagni. Termina dopo quasi 20 anni la storia d’amore tra Calabria e il Milan.

Dal Milan al Bologna, Davide Calabria saluta i rossoneri

Davide Calabria ha lasciato in questi istanti Milanello in lacrime. L’ormai ex capitano del Milan è in procinto di passare al Bologna.

Queste le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti presenti. “È difficile, mi mancherà tutto, ogni cosa che ho vissuto qua. Ogni ricordo che ho me lo porterò sempre, sono grato di quello che ho passato al Milan. Questi ultimi giorni sono stati parecchio difficili, come quando ti lasci con la moglie. Comincerà un nuovo capitolo ed auguro il meglio a tutti”.