Rivelazione a sorpresa su Conceicao e Calabria: il vero motivo della lite

Hanno fatto rumore le immagini della lite tra Sergio Conceicao e Davide Calabria: arrivano indiscrezioni particolari su cosa ci sarebbe alla base dello scontro

Sono state numerose le emozioni e le tensioni di Milan-Parma. Un lunch match domenicale che ha riservato molteplici colpi di scena, che non si sono esauriti nemmeno al fischio finale, dopo che i rossoneri avevano piazzato, in pieno recupero, una rimonta da leggenda, riuscendo a ribaltare con le reti di Reijnders e Chukwueze una partita che parecchi a quel punto già davano per persa. Al termine della partita, infatti, ci sono stati momenti concitati tra Sergio Conceicao e Davide Calabria, come tutti hanno potuto vedere allo stadio e dalle immagini televisive.

E’ dovuta intervenire tutta la squadra per separare i due, il nervosismo è durato per parecchi secondi, prima che le cose si ricomponessero almeno parzialmente. E’ andato in scena quindi un lungo confronto negli spogliatoi, al termine del quale i protagonisti hanno dato la loro versione dei fatti. Sia per l’allenatore che per il giocatore, si è trattato di un confronto di campo e di una incomprensione e ci sarebbe stato il chiarimento. E’ volata qualche parola di troppo, come ha ammesso Conceicao. Ma dietro questo momento così particolare ci sarebbe un motivo ben preciso.

Conceicao furioso con Calabria per un episodio della vigilia: ecco quale

E’ piuttosto singolare la ricostruzione ipotizzata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, che ci riporta a quanto avvenuto alla vigilia della sfida e dunque a poche ore prima del match di campionato.

Sembra infatti, secondo la ‘Rosea’, che Conceicao non abbia preso bene la presenza di Calabria al concerto del cantante Lazza, venerdì sera, quindi a circa 36 ore dalla partita. Un evento al quale erano presenti oltretutto anche l’infortunato Loftus-Cheek, Camarda, che non è entrato in campo, e Theo Hernandez, poi sostituito.

Calabria e il Milan, occhio all’addio a fine mercato

Non è chiaro se davvero anche questo abbia contribuito all’alterco tra i due. Per ora, a parole, tutto rientrato, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero anche sancire l’addio anticipato di Calabria al Milan.

Come noto, il giocatore è in scadenza di contratto e non si intravedono spiragli per il rinnovo. Secondo ‘Calciomercato.it’, saranno da seguire nelle prossime ore i rumours legati alle piste Galatasaray, Como, Monza e Juventus. Se i rapporti dovessero rimanere tesi, il Milan sarebbe pronto a darlo via praticamente gratis anche a sei mesi dalla scadenza dell’accordo.