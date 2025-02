Altri due ko per il Milan: si allungano i tempi di recupero

Il Milan non riesce ancora a recuperare il gruppo al completo: i rossoneri devono fare i conti con due infortuni in vista dei prossimi impegni

La squadra rossonera deve reagire e deve farlo subito per non vedere la stagione finire nel peggiore dei modi. La Champions League era un grande obiettivo, ma Sergio Conceicao non è riuscito a condurre i suoi agli ottavi di finale, perdendo contro la Dinamo Zagabria e venendo poi eliminato ai playoff contro il Feyenoord.

Non solo, perché è arrivato un risultato negativo, un altro ko anche contro il Torino, un match che sembrava alla portata per quanto mostrato dal Milan in alcuni tratti del match. Nonostante un calciomercato di gennaio veramente importante, la stagione non decolla, ma le opportunità per sistemare le cose e centrare il quarto posto non sono affatto finite.

Bologna e Lazio per il quarto posto: Conceicao è obbligato a vincere

Mentre si continua a parlare del possibile addio alla panchina di Conceicao, della partenza di Leao e di una nuova rivoluzione alle porte nel Milan, si gioca e gli impegni sono sempre più pesanti. Innanzitutto, tutti sono concentrati sul recupero contro il Bologna, in un momento in cui i felsinei non sembrano al top della forma, anche per via di assenze piuttosto importanti per i rossoblù.

Anche Conceicao, però, non ha la rosa al completo. Se in attacco non sembrano esserci particolari problemi, se non quello di trovare la giusta alchimia in campo tra i quattro tenori davanti senza perdere in equilibrio e sbilanciare la squadra, in difesa manca ancora un esponente importante arrivato nel calciomercato di gennaio.

Stiamo parlando di Kyle Walker. Il terzino proveniente dal Manchester City si è fermato per un problema muscolare avvertito nelle fasi finali del match di ritorno contro il Feyenoord. L’inglese sarebbe voluto tornare subito a disposizione, ma il fastidio sembra più grave del previsto, tanto che dovrebbe saltare anche i match contro Bologna e Lazio in Serie A.

Non solo Walker: altro infortunio in casa Milan

Persiste anche quello che sta diventando un vero e proprio mistero nell’infermeria rossonera: le condizioni di Loftus-Cheek. Il centrocampista, fondamentale nella scorsa stagione, è sceso nelle gerarchie, anche per via dei suoi problemi muscolari.

Il calciatore continua a lavorare a parte, per cui anche contro il Bologna non dovrebbe essere convocato. Le speranze sono ridotte al lumicino anche per il big match contro la Lazio.