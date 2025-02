Tre top club sulle tracce di Leao: arriva l’annuncio dalla Spagna

Rafa Leao potrebbe partire nella prossima sessione di calciomercato. Proseguono i rumors di calciomercato attorno al talento portoghese.

Il campione portoghese Rafa Leao è uno dei migliori giocatori in casa Milan e il club rossonero lo ha sempre blindato. Si è parlato diverse volte del suo futuro e di una possibile cessione e il club ha chiuso le porte pesantemente. Quest’anno però le cose potrebbero cambiare, a fine anno potrebbe esserci una rivoluzione e anche Leao potrebbe prenderne parte. La società valuta e intanto aumentano rumors sul futuro del giocatore.

Mercato Milan, Leao non è più incedibile

Nelle ultime settimane il talento portoghese Rafa Leao ha ricevuto numerose critiche, tanti tra tifosi e addetti ai lavori hanno criticato gli alti e bassi del giocatore e al momento il giocatore non sembra più indispensabile. Inoltre senza qualificazione in Champions League il Milan potrebbe attuare una rivoluzione e nessuno risulta essere incedibile, nessuno compreso Leao.

Il quotidiano El Nacional ha lanciato un’autentica bomba di mercato e addirittura secondo alcune indiscrezioni il suo agente Jorge Mendes starebbe lavorando per la cessione del giocatore e lo avrebbe proposto a diversi club. Una trattativa che sarebbe incredibile e il club potrebbe aprire alla cessione. Leao ha una clausola da 175 milioni di euro ma in estate potrebbe partire per molto meno e si discute di una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.

Sorpresa Milan, tre club possono ambire al portoghese Leao

Il quotidiano El Nacional afferma che il Milan avrebbe aperto alla cessione di Leao ma ovviamente a determinate condizioni. Già a gennaio l’agente portoghese Jorge Mendes lo avrebbe offerto al Barcellona, club non intenzionato però a investire queste cifre per Leao, specialmente visto una squadra comunque molto forte in quel reparto. Leao è un giocatore considerato di grande talento ma non è più il giocatore prospettico di qualche anno fa.

In estate il giocatore potrebbe quindi dire addio, specialmente senza la qualificazione in Champions League. Jorge Mendes – secondo El Nacional – avrebbe offerto le prestazioni di Leao a Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea. Il club bavarese è stuzzicato da Leao e potrebbe prenderlo per sostituire Sane, ormai in uscita dal club. Diversa invece è la situazione di Chelsea e Arsenal che hanno ascoltato ma al momento il giocatore non rappresenta una priorità.

I Gunners hanno bisogno di una prima punta e sarà quello l’obiettivo prioritario per l’estate mentre il Chelsea ha già tantissimi esterni offensivi e al momento Leao non è un obiettivo centrale per l’estate.