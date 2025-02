Colpo di scena Milan, arriva la sentenza di Costacurta: lo ha fatto fuori

Il Milan di Sergio Conceicao vive un momento storico molto difficile. Piovono le critiche dopo la brutta sconfitta di Torino.

Dopo il pari con eliminazione contro il Feyenoord i tifosi del Milan si aspettavano una grande reazione in campionato. Per questo motivo la sconfitta contro il Torino ha fatto davvero male e sono arrivate diverse critiche a tutti i calciatori rossoneri. Da Maignan fino a Leao e sono in tanti a essere finiti sotto accusa.

L’ambiente Milan è rovente e c’è molto pessimismo nell’ambiente, in molti hanno criticato questa situazione e alcuni giocatori sono finiti nel mirino. Tra questi c’è senza dubbio Rafa Leao, costantemente sotto accusa per i suoi alti e bassi nel corso della stagione. E ora le parole sul talento rossonero dividono tutti, c’è chi concorda e chi invece difende ancora l’asso che è stato decisivo in fondo nell’anno dello scudetto di 3 anni fa.

Rafa Leao nella bufera, arriva l’attacco in diretta dell’ex Milan

Alessandro Costacurta è un grande ex della storia del Milan e attualmente veste il ruolo di opinionista a Sky Sport. Intervenuto ai microfoni del Club Costacurta ha vissuto una sentenza piuttosto netta: “Il Milan può fare anche a meno di Rafa Leao. Anzi il giocatore ha dimostrato addirittura che può fare meglio quando entra a gara in corsa e non quando gioca dal primo minuto”, e poi ha proseguito analizzando il momento difficile del club:

“Leao? Io credo che Rafa non sia un campione che riesca a spostare le partite e di conseguenza ci sono degli altri che – magari con maggiore spirito di sacrificio e una lucidità in area che Leao non ha – possono fare meglio del portoghese”. E Costacurta è l’ennesimo opinionista che trova parole piuttosto dure nei confronti dell’asso rossonero, purtroppo alle prese con costanti alti e bassi.