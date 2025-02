Boom Milan, arriva il nuovo allenatore: accordo ad un passo

Non è un momento semplice in casa Milan. Il club rossonero vive un momento difficile e la società ha preso una decisione importante.

A inizio stagione c’erano grandi aspettative sul Milan e la società aveva grandi progetti. Il club rossonero però non ha mantenuto le aspettative ed ora anche la qualificazione in Champions League sembra piuttosto difficile. La sconfitta di Torino pesa ancora e i tifosi rossoneri sono letteralmente infuriati, la situazione è sempre più difficile. Ma in casa Milan la prima squadra non è l’unica squadra in difficoltà, presto potrebbero arrivare importanti annunci.

Sorpresa Milan, imminente il cambio tecnico

Oltre alla prima squadra in casa Milan si pensa anche alla seconda squadra, il cosiddetto Milan Futuro. Un progetto a cui il club tiene molto ma che sta avendo grandi difficoltà e il Milan Futuro addirittura rischia la retrocessione nei dilettanti: al momento la squadra Under 23 rossonera è terzultima in classifica e nella giornata di ieri è arrivata l’ennesima sconfitta.

La società ha provato a mantenere Daniele Bonera e gli è stato vicino, il club gli ha anche affiancato una leggenda come Tassotti ma non c’è nulla da fare, il tecnico è ormai vicinissimo all’esonero. Il Milan Under 23 ha perso 3 a 2 in casa contro il Pescara, ennesimo ko consecutivo e non è bastato neanche il ritorno di Francesco Camarda come aiuto per la seconda squadra rossonera. Niente da fare e la società ha scelto un grande ex come nuovo tecnico.

Ultim’ora Milan Futuro, lo annuncia Matteo Moretto

Attraverso un tweet il giornalista di Relevo Matteo Moretto ha confermato che il Milan avrebbe scelto l’ex calciatore rossonero Massimo Oddo come nuovo allenatore e sostituto cosi di Daniele Bonera. L’esonero verrà annunciato nelle prossime ore e la società ha deciso di puntare su un allenatore di esperienza e che conosce piuttosto bene l’ambiente in casa Milan.

Oddo è cresciuto nelle giovanili del Milan e dopo esperienze in diverse club in categorie inferiori è tornato al Milan nelle stagioni 2007-2008 e 2009-2011, al Milan ha vinto una Champions League nel 2007 e un campionato nel 2011, oltre a tante altre soddisfazioni. Diversa finora la carriera come allenatore dove ha faticato in vari club, lo ricordiamo in serie A per le esperienze con Pescara e soprattutto Udinese ed ora proverà rilanciarsi da dove tutto è iniziato.

Nuovo allenatore in casa Milan, la squadra rossonera Under 23 pensa al futuro e l’obiettivo di Oddo sarà risollevare la squadra e portare cosi un’importante salvezza.