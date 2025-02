Altro esonero al Milan: destino segnato, torna un grande ex

Il Milan potrebbe essere protagonista di un nuovo ribaltone in panchina nei prossimi giorni: torna un grande ex

Il club rossonero ha dato una svolta alla sua stagione con l’addio a Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceicao. Il portoghese ha subito portato tante novità ed è stato aiutato dal calciomercato di gennaio, che ha portato in dote un attacco nuovo e campioni in grado di fare subito la differenza come Santiago Gimenez e Joao Felix.

I rossoneri stasera si proiettano con grande fiducia a un match importantissimo ai playoff di Champions League contro il Feyenoord, con la speranza di centrare subito i tre punti e ipotecare il passaggio del turno. Poi potrebbe esserci un altro derby europeo contro l’Inter, l’ennesima partita storica tra i due club meneghini.

Dal Feyenoord al quarto posto: il Milan cambia con Conceicao, ma in Serie C

C’è grande entusiasmo in casa Milan e anche i dissidi delle scorse settimane ora sono pronti a essere archiviati nel passato. Addirittura, dopo lo screzio con Calabria, si era parlato di esonero per Sergio Conceicao, ma ora sembrano voci molto lontane dal concretizzarsi. Il nuovo progetto va avanti a gonfie vele e con la consapevolezza di poter fare davvero molto bene con quattro attaccanti di grande qualità come Leao, Joao Felix, Pulisic e Gimenez nel 4-4-2.

Anche la rimonta in campionato, soprattutto in ottica quarto posto, sembra un traguardo fattibile, esattamente come il superamento del turno in Champions League. C’è chi, però, non sta vivendo una stagione così positiva, anzi. Si parla sempre del club rossonero, ma del Milan Futuro, il nuovo progetto Under nato con grande entusiasmo, ma che per ora sta portando fin troppi risultati negativi.

Infatti, la squadra allenata da Daniele Bonera, e che gioca in Serie C, è al 18esimo posto in classifica nel girone B, un risultato davvero deludente che richiede una sterzata immediata. Sono solo 22 i punti messi a segno in 26 partite, con 22 gol fatti e 40 subiti – un saldo negativo di -18 non all’altezza delle ambizioni rossonere.

Bonera vicino all’esonero: già scelto il sostituto

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, continuano le riflessioni sulla panchina del Milan Futuro ma potrebbero presto portare a un punto di svolta. Infatti, Bonera dovrebbe esserci ancora nel prossimo weekend per il match contro la Pianese, ma il suo destino ormai sembra segnato.

Kirovski e Ibrahimovic stanno valutando tutte le opportunità per sostituirlo. Non sarà Bollini il nuovo allenatore e Guidi dovrebbe restare in Primavera, per cui prende quota la candidatura di Massimo Oddo, un altro grande ex.