Ancelotti torna in Italia: la bomba

Carlo Ancelotti potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A: sta per terminare la sua esperienza a Madrid

È l’allenatore ad aver vinto il maggior numero di Champions League e ora Carlo Ancelotti prepara il suo ritorno in Italia dopo l’ultima negativa esperienza al Napoli.

Si avvicina il ritorno in Serie A di Carlo Ancelotti, allenatore che ha vinto praticamente tutto. Il tecnico di Reggiolo, che in Italia ha allenato Reggiana, Parma, Juventus, Milan e Napoli, è infatti in procinto di lasciare il Real Madrid. Cercherà di farlo nel migliore dei modi, ovvero vincendo, dato che i Blancos sono in corsa per vincere il campionato di Liga (primo posto a 54 punti insieme al Barcellona) e si sono qualificati agli ottavi di finale di Champions League dove affronteranno gli eterni rivali dell’Atletico Madrid di Simeone.

Come se non bastasse, il Real Madrid è in corsa anche per vincere la Coppa del Re con Kilyian Mbappé e compagni attesi dalla doppia semifinale contro la Real Sociedad. Ad ogni modo, al di là dei risultati di fine stagione, l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina delle Merengues sembra ormai essere giunta al termine. Una vera e propria era quella di Sir Carlo che a Madrid ha vinto praticamente tutto: tre edizioni della Champions League, due Mondiali per club, due campionati spagnoli, tre supercoppe europee. E ancora, due coppe del Re e altrettante supercoppe di Spagna.

Ancelotti lascia il Real Madrid e torna in Italia

Insomma, Carlo Ancelotti ha scritto la storia del calcio spagnolo e internazionale. Dopo essere stato accostato per molto tempo alla panchina della Nazionale brasiliana, salvo restare a Madrid, ora sembrano essere maturi i tempi di un addio e di un clamoroso ritorno in Italia come confermato anche da planetarealmadrid.com.

Lo stesso Real Madrid sembra essere consapevole di dover sostituire Ancelotti e per il futuro uno dei nomi più caldi resta quello di Xabi Alonso, attualmente sulla panchina del Bayer Leverkusen. Come rivelato da Eduardo Inda, Carlo Ancelotti sarebbe stato contattato dal Milan.

Il club rossonero sarebbe pronto a dargli pieni poteri dal punto di vista sportivo, con la speranza che il tecnico di Reggiolo (che ha offerte anche dall’Arabia Saudita) possa risollevare le sorti del Diavolo dopo aver fatto già benissimo in passato, sia da calciatore che da allenatore.