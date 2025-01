Ancelotti, niente Brasile: torna ad allenare in Serie A

Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid a fine stagione, malgrado gli accordi ancora in essere fino al 2026.

Dalla Spagna, nel corso di questi ultimi giorni, hanno svelato quella che è la separazione con i Blancos, chiudendo così per sempre un ciclo che resterà comunque nella storia, non solo del Real Madrid, ma del calcio internazionale.

La stessa storia che ha scritto Carlo Ancelotti al Milan. Ed è proprio in Serie A, nel suo ritorno in Italia, che potrebbe consumarsi una nuova storia per Re Carlo Ancelotti in Italia, dopo la brutta parentesi sportiva vissuta al Napoli.

Ancelotti in Serie A: la rivelazione di Tuttosport

È tornato al Real Madrid in questi ultimi anni, vincendo ulteriori titoli e scrivendo nuove pagine di storia. Ma la stessa storia si interrompe adesso, con la volontà di dirsi addio, dopo la doppia manita rifilata dal Barcellona e un periodo storico, quello attuale, che non sta vedendo i risultati sperati.

Nonostante Mbappè e una squadra “galattica”, pare si sia rotto qualcosa in un club dove, nonostante l’esonero che non arriverà da parte di Florentino Perez, si consumerà comunque la separazione.

Un addio, quello al Real Madrid, che potrebbe portare al clamoroso ritorno di Ancelotti in panchina, in Serie A. Lo ha spiegato Tuttosport che ha svelato pure la destinazione, a sorpresa, per Carlo Ancelotti.

Addio al Real Madrid, Ancelotti ha preso una decisione

Ha preso una decisione, che è quella di interrompere il rapporto con il Real Madrid. Non andando verso il 2026, anticipando così con accordo col Real, la separazione contrattuale. In questi giorni si è vociferato questo dalla Spagna e, almeno per ora, non sembra arrivare alcun tipo di smentita a tal proposito. Dopo le voci della passata stagione, sul suo approdo al Brasile come Commissario Tecnico, alla fine non è da CT che continuerà la sua carriera da allenatore. E neppure si procederà per il ritiro, anzi. La sua voglia sarebbe quella di continuare ad allenare. E potrebbe concludere la sua brillante carriera da allenatore in Serie A.

Ultime su Ancelotti: la possibile destinazione in Serie A

Con Claudio Ranieri a convincerlo, Carlo Ancelotti potrebbe finire alla Roma. Spiega questo il quotidiano piemontese che svela la possibilità di vedere Ancelotti nel nuovo progetto tecnico in Capitale. Si era ipotizzato anche un romantico ritorno al Milan, ma il progetto con Conceicao andrà avanti e spera il Milan di ottenere risultati immediati per poi porre delle basi importanti in vista del futuro. Ancelotti in Serie A tornerebbe per allenare la Roma.