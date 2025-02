Bologna-Milan, c’è un’esclusione eccellente: Conceicao lo lascia in panchina

Probabile colpo di scena nell’undici titolare del Milan che scenderà in campo stasera contro il Bologna. Il titolarissimo dovrebbe partire solo dalla panchina.

Ultima chiamata per il Milan questa sera a Bologna. Alle 20.45 il Diavolo sarà ospite al Dall’Ara per provare a tenere vivo l’obiettivo zona Champions. Contro i rossoblù, nel recupero della nona giornata di Serie A, non potrà arrivare altro risultato che la vittoria per portarsi a -5 dal quarto posto e sperare ancora in una qualificazione alla prossima Champions League.

La combo amarissima Feyenoord-Torino ha gettato nelle tenebre il Milan che non può fare altro che vincere per provare a salvare questi ultimi mesi di stagione (Coppa Italia esclusa). Stasera scenderanno in campo i migliori, ma non dovrebbe mancare le sorprese. Sergio Conceicao sembra intenzionato a lasciare in panchina un big.

Conceicao pronto a stupire: possibile panchina per il pupillo Joao Felix

C’è ancora molta incertezza sulla formazione titolare che sfiderà il Bologna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono dei dubbi da sciogliere che riguardano soprattutto il reparto offensivo. Ieri a Milanello, Conceicao ha provato diverse soluzioni: l’opzione più concreta sembrerebbe essere quella con Joao Felix in panchina per la prima volta dal suo arrivo.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Ndoye; Castro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.

Di certo stasera scenderà in campo il miglior undici possibile, con Fofana pronto a riprendersi la mediana dopo le due panchine contro Feyenoord e Torino. Probabile che Conceicao viri su una scelta più conservativa con Reijnders sulla trequarti e Joao Felix solo in pancina. Ma occhio alle altre possibilità.

Milan, anche Leao rischia: non è da escludere l’inizio in panchina

Nell’allenamento di ieri il tecnico rossonero ha provato diversi schemi. Prima è partito con il poker di stelle davanti, poi tagliando fuori Joao Felix e poi facendo a meno di Leao. Nulla è certo lì davanti e a rischiare la panchina è dunque anche Leao, con Sottil che potrebbe agire sulla corsa di sinistra.

La sensazione è che uno tra Leao e Joao Felix resti fuori dall’undici titolare con la decisione finale che verrà presa solo nelle prossime ore. La sfida del Dall’Ara è praticamente già decisiva e Conceicao non vuole sbagliare nulla. Il Milan deve assolutamente ripartire e deve iniziare a farlo contro il Bologna.