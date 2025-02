Bologna-Milan, il top viaggia verso il rientro dall’infortunio: la notizia è una manna

Ottime notizie per il tecnico verso Bologna-Milan. Il top player dovrebbe tornare tra i convocati dopo l’infortunio in occasione del recupero della nona giornata.

Giovedì 27 febbraio terminerà il girone d’andata. Paradossale dirlo sulla soglia del mese di marzo. Ma questa anomalia potrebbe trasformarsi sempre più in qualcosa di ordinario con l’ingente aumento di impegni sul calendario in un’epoca in cui non c’è un attimo di tregua. Bologna e Milan recupereranno una sfida che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 26 ottobre, ma a causa dell’allerta meteo che gravò sul capoluogo emiliano, la sfida fu rinviata. Dopo quattro mesi, la gara assume toni ancor più decisivi nella lotta all’Europa. Le due formazioni si giocano tanto per provare la scalata verso il quarto posto.

Bologna-Milan, quattro mesi dopo si recupera con un testa a testa per la Champions

In vista dello snodo Champions, c’è un aggiornamento incoraggiante in casa rossoblù. Come evidenziato dai canali ufficiali del club felsineo, Jens Odgaard ha lavorato parzialmente in gruppo nell’allenamento odierno. Seduta personalizzata per Pedrola, mentre ancora terapie per Emil Holm, out per una lesione ai flessori mediali della coscia sinistra.

Il trequartista danese, che fino all’infortunio al bicipite femorale destro era stato protagonista di un’ottima stagione, potrebbe rientrare tra i convocati di Vincenzo Italiano. Un recupero fondamentale per il tecnico ex Fiorentina, che ha saputo valorizzare Odgaard dopo una prima annata di ambientamento con Thiago Motta. Il numero 21 svolge un ruolo fondamentale non solo in fase offensiva, ma anche per il pressing alto attuato per strozzare alla radice la manovra avversaria. Dovrà essere scaltro il Milan a studiare vie alternative per raggiungere la porta di Skoruspki.