Milan, Conceicao non ci sta: fuori un big a Bologna

Dopo le partite con Feyenoord e Torino, Sergio Conceicao prepara l’ennesima rivoluzione in casa Milan

Il Milan non ha cambiato passo nonostante gli innesti del mercato invernale. Per il recupero di Bologna attese clamorose novità di formazione.

Si avvicina la sfida col Bologna per il Milan che giovedì sera sarà di scena allo stadio Dall’Ara per recuperare il match valevole per la nona giornata di campionato. Il match, rinviato a causa del nubifragio che colpì l’Emilia Romagna, rappresenterà un vero e proprio crocevia per la stagione del Milan. Non vincere vorrebbe dire complicare ulteriormente la corsa al quarto posto, anche in vista dell’altro scontro diretto con la Lazio in programma domenica a San Siro.

La speranza in casa Milan era che gli innesti del mercato invernale portassero da subito risultati, ma così non è stato. Anche l’idea del tecnico rossonero Sergio Conceicao di schierare insieme le quattro stelle Christian Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao e Santiago Gimenez non ha dato i suoi frutti, anzi. Ecco perché in vista della sfida col Bologna in programma giovedì il trainer portoghese potrebbe dar vita a una mini-rivoluzione, rivedendo le sue idee e lasciando in panchina giocatori ritenuti inamovibili.

Milan, rivoluzione Conceicao per il recupero di Bologna

I Fantastici 4 hanno prodotto un solo gol in 168 minuti giocati insieme, ovvero quello di Santiago Gimenez in avvio di partita contro il Feyenoord (gol nato da palla inattiva). E anche se il numero di occasioni è cresciuto, a Bologna l’idea di far giocare insieme dall’inizio le quattro grandi firme del Diavolo verrà messa da parte da Sergio Conceicao.

Il tecnico rossonero è consapevole dell’importanza della posta in palio e per la sfida del Dall’Ara non vuole lasciare nulla al caso. Anzi, l’allenatore lusitano è pronto a prendere anche decisioni forti per il bene comune del Milan. Il maggior indiziato ad essere sacrificato sembra essere Rafael Leao come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’ex Lille, infatti, potrebbe essere sacrificato e partire dalla panchina nel match del Dall’Ara. Un’esclusione che farebbe sicuramente rumore, ma che non sembra spaventare Sergio Conceicao. Finora il numero 10 del Milan è partito dalla panchina già nove volte subentrando sempre, ad eccezione della partita vinta per 1-0 sull’Udinese. Da subentrato ha lasciato il segno cinque volte realizzando gol o assist. Ecco perché anche al Dall’Ara potrebbe partire dalla panchina, con la speranza di riuscire a incidere positivamente a partita in corso.