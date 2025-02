Bomba di mercato, il Milan lo ruba alla rivale: colpaccio dalla Serie A

Il Milan sogna in grande ed è pronto al colpaccio dal campionato italiano. Il club rossonero vuole rubare il top player alla rivale.

In un momento di stagione decisamente non semplice, il Milan sta già programmando il futuro. Il club rossonero, chiamato ad uno scossone per salvare l’annata, si sta guardando intorno per allestire l’organico della prossima stagione.

Quasi certamente le strade del Diavolo e di Theo Hernandez si divideranno a fine stagione. La dirigenza è, dunque, alla ricerca di un sostituto all’altezza e il profilo perfetto potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Ceccarini sgancia la bomba: “Il Milan monitora Nuno Tavares”

Nel suo editoriale per TMW, il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione Theo Hernandez. Con il francese ormai alla porta, un nome – non l’unico – che stuzzica la dirigenza è quello di Nuno Tavares:

A fine campionato Theo Hernandez potrebbe partire. Un profilo da monitorare è sicuramente Nuno Tavares, le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. L’altro giocatore seguito è De Cuyper del Club Brugge.

Secondo Ceccarini, il Milan starebbe quindi seguendo da vicino Nuno Tavares. Il terzino portoghese è per distacco una delle più belle sorprese di questa Serie A. Si tratterebbe senza dubbio di un degno sostituto di Theo Hernandez.

L’altro nome sul taccuino, come già confermato negli scorsi giorni, è poi quello di Maxim De Cuyper che ben sta facendo al Club Brugge.