Cataclisma Milan, il club ha deciso: sarà rivoluzione a fine stagione

La sconfitta di Torino è l’ennesima doccia fredda di una stagione piuttosto negativa. In casa Milan c’è davvero grande delusione.

In molti si aspettavano una reazione dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord, e in parte ci sarebbe anche stata. La realtà è che sembra che al Milan non giri davvero nulla bene in questo periodo, e lo abbiamo visto anche nella sfida di campionato contro il Torino. Il club rossonero ha controllato la sfida con il Torino e il club granata ha fatto un tiro e due gol in una gara che per certi versi è piuttosto irreale. Da Conceicao ai giocatori, ormai sono tutti nel mirino.

Rivoluzione Milan, la società ha le idee chiare

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro in casa rossonera e ormai davvero nessuno è certo della permanenza. Secondo la rosea la società – specialmente visto il cambio tecnico arrivato in questa stagione – reputa i giocatori i primi responsabili di questa annata difficile ed è colpa loro se la squadra non gira alla perfezione.

Che sia un errore mentale o sfortuna o altro è tutto da verificare ma la società ha le idee chiare e a fine anno potrebbe esserci una rivoluzione con diversi giocatori con il futuro in forte bilico. Occhio a quello che potrebbe accadere e ogni giocatore resterà sotto osservazione del Milan fino alla fine. I giocatori ma anche l’allenatore Sergio Conceicao, ormai è chiaro.

Futuro Conceicao, il tecnico non può sbagliare

Per la società e in parte anche per i tifosi Conceicao non è il primo responsabile di questa situazione difficile ma allo stesso tempo – dopo un buon inizio – il tecnico è finito in balia degli eventi e l’allenatore portoghese ha il destino segnato. O meglio, dipenderà tutto dai prossimi risultati. Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan deciderà sulla permanenza del tecnico in base alla qualificazione in Champions League.

Senza Champions il futuro del tecnico è segnato e al momento – complice la sconfitta contro il Torino – la situazione è piuttosto complicata. Le prossime due sfide contro Bologna e Lazio daranno ulteriori segnali, 6 punti potrebbero cambiare la stagione altrimenti diventerebbe davvero durissima. E quindi sono giorni caldissimi in casa rossonera.

Il Milan lavora in vista delle prossime sfide ma a fine anno – dopo quella avvenuta la scorsa estate – potrebbe esserci una nuova rivoluzione con giocatori e tecnico a forte rischio. La situazione è delicata e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e Sergio Conceicao rischia davvero grosso.