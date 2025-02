Bondo in conferenza: “Merito di Galliani”, poi esce allo scoperto sui tempi di recupero

È ufficialmente iniziata l’avventura di Bondo al Milan. Il francese ex Monza si è presentato alla stampa con alcune dichiarazioni riguardanti lo stato fisico e un retroscena su Galliani.

Difficile smentire la seguente affermazione: il Milan è stata l’indiscussa regina del calciomercato invernale. Il club rossonero ha totalmente rivoluzionato la squadra, accogliendo Gimenez, Joao Felix, Walker, Sottil e Bondo. Quest’ultimo si è presentato a Casa Milan in conferenza stampa assieme all’esterno ex Viola. Di seguito le sue dichiarazioni:

“È una grande squadra. Quando mi hanno chiamato lunedì, io ero contento: aspettavo solo questo. Ci hanno giocato grandi giocatori: Nesta, che ho avuto come allenatore, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Seedorf, che a me piace tanto. Voglio ringraziare il Monza, Galliani era come un padre con me; quando il Milan mi ha chiamato, mi ha subito lasciato andare. Lo ringrazio”.

SUL GOL AL MILAN – “Il solo gol che ho fatto al Monza è stato al Milan. Era nel mio destino. Ho detto alla mia famiglia che volevo solo il Milan, anche in caso di altre offerte. E ora sono qua”.

GLI OBIETTIVI – “Vincere tutte le partite: campionato, Coppa Italia, Champions. Il nostro obiettivo è andare in Champions e vincere un trofeo“.

SUL NUMERO – “Ho scelto il 38, lo avevo al Monza ed era libero“.

SUI COMPAGNI – “Con Fofana ho parlato, in francese è più facile. Vengo per aiutare la squadra. Vediamo come il mister mi farà giocare. Walker è molto importante per la squadra. Ma anche da Maignan ecc.: sono qui per imparare da tutti“.

SU GALLIANI E NESTA – “Non avevo ancora chiamato Galliani dopo aver accettato l’offerta del Milan. Quindi, dopo aver firmato, l’ho chiamato per ringraziarlo tanto. Mi ha detto che non mi avrebbe lasciato andare per nessuna squadra, tranne per il Milan. Nesta invece mi ha detto che sono un mix tra Gattuso e Seedorf. I sei mesi che ho fatto con lui sono stati ottimi, ha fatto molto per me. Mi ha detto che al Milan è calcio vero e che qui devo fare bene”