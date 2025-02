Boom Milan, Conceicao è servito: conferme per il tecnico, i dati parlano chiaro

C’è poco da dire per quel che riguarda l’allenatore del Milan Sergio Conceicao. I numeri parlano al suo posto e sono chiari.

Il Milan vince ancora e in campionato il tecnico rossonero portoghese Sergio Conceicao continua a correre. La squadra rossonera ha battuto 1 a 0 il Verona, non una grande gara per il Milan che ottiene però i 3 punti quasi con il minimo sforzo e con qualche difficoltà contro la peggior difesa del campionato, una squadra che ha subito goleade contro tutte le big e che invece ha retto lo scontro contro la formazione di Conceicao.

Milan, i numeri di Conceicao sono molto positivi

Dal suo arrivo a Milano Conceicao ha ottenuto numeri positivi, la squadra ha lotta ed ha ottenuto diversi punti in rimonta. Il tecnico ha vinto subito conquistando la supercoppa italiana dopo due vittorie su Juve e Inter, poi la formazione rossonera ha ingranato il ritmo anche in campionato e i risultati sono stati piuttosto positivi.

L’unica nota negativa nel cammino rossonero è la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord ma il match di ritorno di martedi potrà cambiare di molto le cose. Il Milan convince a livello di risultati, meno a livello di gioco ma questo è quello che serve al Milan in questo momento.

Classifica, il Milan viaggia ormai come l’Inter

Nel post gara di Milan Verona Conceicao non ha partecipato alla conferenza in segno di rispetto per la scomparsa dell’ex presidente del Porto, venuto a mancare nelle ultime ore. Il dirigente rossonero ha sottolineato infatti: “Da quando Conceicao siede sulla panchina del Milan la squadra ha fatto 14 punti e il Napoli è primo in questa classifica con 15 punti”. Un dato interessante e che sottolinea il lavoro del tecnico rossonero.

Conceicao è arrivato ormai da inizio 2025 e l’allenatore rossonero viaggia agli stessi livelli dell’Inter di Simone Inzaghi, hanno lo stesso ritmo anche se i nerazzurri potrebbero riscavalcare il Milan nel match odierno contro la Juve. E in tal caso farebbero anche i favore ‘ai cugini’ nella chiara corsa al quarto posto, Juve e Milan al momento sono le squadre favorite per questo risultato.

E questi numeri – oltre alle parole di Ibra – possono essere anche un chiaro segnale per quel che riguarda il futuro di Sergio Conceicao che ha il contratto in scadenza ma che ha ottime possibilità di restare in rossonero, con la Champions specialmente. Il Milan continua e sembra ormai ingranare.