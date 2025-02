ULTIM’ORA – Milan, accordo trovato! Il top player è pronto a rinnovare

Importantissima indiscrezione sul big rossonero: il rinnovo non è mai stato così vicino, i tifosi possono esultare

Sospiro di sollievo per il Milan e per tutto l’ambiente milanista: uno dei big della rosa è pronto a legarsi ancora a lungo ai colori rossoneri. Dopo settimane di incontri, trattative e suggestioni, è arrivata l’attesissima intesa, almeno verbale, tra club e calciatore.

Un segnale da non sottovalutare, che mette a tacere le tante voci di mercato che stavano disturbando l’andamento della stagione degli uomini di Conceicao, troppo spesso distratti dal mercato o da situazioni extracampo e fuori dal terreno di gioco.

Milan, finalmente ci siamo: il top player rinnova

Parliamo di Mike Maignan, il portierone che rinnoverà il suo contratto dopo una trattativa lunga ma sempre positiva, in quanto entrambe le parti erano desiderose di raggiungere l’accordo.

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha infatti lanciato la notizia, arrivata come un vero fulmine a ciel sereno: Maignan avrebbe dato l’ok al prolungamento e nelle prossime settimane le parti si incontreranno per mettere, una volta per tutte, nero su bianco.

Insomma, questione di tempo per uno degli annunci più attesi dai tifosi milanisti e dalla stessa dirigenza rossonera, che ha fatto quel passetto necessario in avanti per gelare qualsiasi tentazione di partenza verso l’estero.

Il Milan ha preso la sua posizione da subito, per poi muoversi con decisione con un’offerta importante che soddisfa il francese e il suo entourage. Il futuro, dunque, sarà ancora a San Siro, e le polemiche sembrano spegnersi in maniera definitiva.

Maignan-Milan, dettagli e cifre del nuovo contratto

La proposta che avrebbe convinto il numero 16 del Milan prevede una durata estesa al 2028, con un’opzione per un ulteriore anno, a una cifra vicina ai 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Magic Mike è arrivato al Milan nell’estate del 2021, raccogliendo la pesantissima eredità di Gigio Donnarumma e affermandosi subito come leader, non solo in campo ma anche fuori dal terreno di gioco. I suoi interventi sono stati decisivi verso lo scudetto del 2022, annata in cui è stato un punto di riferimento per i compagni.

Il Milan, dal canto suo, non ha mai avuto dubbi: perderlo sarebbe stata una delusione troppo pesante da digerire. Nonostante l’interesse di tanti top club europei, la volontà del giocatore è stata chiara e decisiva: restare in rossonero.