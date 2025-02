Theo Hernandez sconvolge i piani del Milan: decisione definitiva sul futuro

Nelle scorse ore Theo Hernandez avrebbe detto chiaramente al Milan quali sono i suoi piani per il futuro. Club rossonero costretto a cambiare strategia?

Vittoria sofferta per il Milan che ieri sera a San Siro si è imposto sull’Hellas Verona per 1-0. Match bloccato per il Diavolo, capace di portare la sfida dalla sua parte solo nell’ultimo quarto d’ora grazie al tap-in a porta vuota di Gimenez dopo il fraseggio tra Leao e Jimenez.

Sicuramente non la miglior partita per i rossoneri, la cui priorità era però portare a casa i tre punti per continuare a rincorrere la zona Champions League e arrivare in fiducia al dentro o fuori di martedì con il Feyenoord.

Si tratta senza dubbio di giorni decisivi per l’intera stagione del Milan, ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, Theo Hernandez avrebbe fatto chiarezza sul suo futuro. I piani del Milan potrebbero cambiare.

Milan avvisato: Theo Hernandez vuole restare in rossonero

Negli ultimi giorni si è discusso molto sulla permanenza in rossonero di Theo. Secondo diverse indiscrezioni la volontà del Milan sarebbe quella di dire addio al francese in estate. Il giocatore avrebbe, però, idee ben diverse: secondo quanto riportato Nicolò Schira, Theo Hernandez vorrebbe restare al Milan e starebbe aspettando un’offerta per il rinnovo di contratto.

Attualmente l’accordo ha scadenza nel 2026. Proprio ieri, nel pre-partita di Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che le parti stanno continuando a trattare. Come detto, però, il Milan sarebbe sempre più convinto di virare sulla cessione ed anche il mese di gennaio lo avrebbe confermato.

Theo e il Milan potevano salutarsi già a gennaio: il retroscena sull’offerta del Como

Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni con il Como che avrebbe tentato l’affondo per il francese. Sempre secondo Nicolò Schira, il Milan avrebbe persino accettato un’offerta da ben 54 milioni di euro. A bloccare l’affare è stato però lo stesso Theo Hernandez, non interessato alla destinazione nonostante la ricca proposta da 7 milioni di euro all’anno fino al 2029.

Un’ulteriore conferma, però, di come l’intenzione del Milan sia abbastanza chiara. Chiaramente in caso di inevitabile cessione Theo preferirebbe il trasferimento in un top club europeo, come ad esempio Real Madrid o Manchester City. La speranza del terzino francese sarebbe quella di restare a Milano. Abbastanza paradossalmente, però, chi va convinto è proprio il Milan.