Milan, bocciatura pesante dopo il Verona: il rossonero delude tutti

In modo molto sofferto il Milan è uscito vincitore dalla sfida di ieri sera contro l’Hellas Verona. A far storcere il naso è però stata soprattutto la prestazione di un rossonero.

Ieri sera a San Siro non si è di certo visto un Milan spumeggiante. Ciò che contava, però, era vincere e così è stato. Grazie al gol ad un quarto d’ora dalla fine di Santiago Gimenez su assist di Rafael Leao, il Diavolo ha avuto la meglio sull’Hellas Verona portando a casa tre punti preziosissimi per la lotta alla zona Champions League.

Gara tutt’altro che semplice per il Milan, probabilmente ancora scottato dal tonfo di mercoledì contro il Feyenoord. Sul finale sono però decisivi i subentrati Leao e Jimenez che duettano permettendo poi a Gimenez di sbloccare il match a porta vuota.

A deludere sono stati soprattutto i rossoneri in campo dal primo minuto. In particolar modo a finire nel mirino delle critiche dei giornali è stato un nuovo acquisto.

Sottil non ingrana al debutto da titolare: è il peggiore in campo dei giornali

Pensando all’impegno di martedì con il Feyenoord, ieri Conceicao ha deciso di dar spazio a qualche seconda linea. A debuttare dal primo minuto è stato quindi Riccardo Sottil, impiegato sulla sinistra al posto di Leao. La gara dell’ex Fiorentina è stata però incolore, nonché terminata dopo appena 45 minuti per far spazio proprio all’asso portoghese.

Tutti i giornali lo hanno scelto come peggiore in campo riempiendolo di insufficienze.

Ad andarci pesante è stata la Gazzetta dello Sport, che ha valutato con un 5 la prestazione di Sottil reo di “aver giocato pochi palloni“. Il Corriere dello Sport gli ha assegnato invece un 5.5 affermando che “non è stata la partita adatta per le sue qualità“. Voto 5 anche per Tuttosport con il classe ’99 che “tocca pochi palloni e tutti a inizio partita, poi si spegne“.

Debutto dal primo da dimenticare per Sottil: rimandato a data da destinarsi

Non si tratta ovviamente di una bocciatura per Sottil, che avrà modo di far meglio nelle prossime gare. La sfida di ieri contro il Verona, con il baricentro decisamente arretrato a difesa dello 0-0, non era sicuramente la miglior occasione per stupire il pubblico di San Siro.

Vista la sua assenza dalla lista UEFA, è molto probabile che Sottil possa accumulare altri minuti nei prossimi impegni di campionato contro Torino e Bologna nel recupero della nona giornata. Lì Sottil sarà chiamato ad alzare il livello, ma è chiaro che a pochi giorni dal suo arrivo fare già dei drammi non ha davvero senso.