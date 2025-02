Rissa durante Milan Verona: esplode il caos sugli spalti

Cosa è successo nella sfida in programma questa sera tra Milan e Verona. Ecco le ultime sul club rossonero e come è andata stasera.

Il Milan vince contro il Verona e ottiene tre punti seppur con la sofferenza ma che sono fondamentali nella rincorsa alla Champions League. Prima rete a San Siro per Santiago Gimenez che sblocca il match e firma cosi la sua seconda rete in rossonero. Tre punti pesantissimi e anche un piccolo caos esploso durante il match negli ultimi minuti della sfida. Un brutto episodio accaduto a San Siro ed esplode cosi la polemica anche sui social.

Milan Verona un primo tempo piuttosto spento

Un primo tempo piuttosto avaro di occasioni e una squadra spenta con l’unica occasione per Musah al quarantacinquesimo minuto, ma la squadra non convince e San Siro fischia all’intervallo con il Milan che – ancora una volta – sembra in difficoltà contro le piccole con anche i neo acquisti che non convincono totalmente.

Zero tiri in porta, qualche piccolo dubbio su un contatto in area tra Joao Felix e un difensore, ma troppo poco e infatti all’intervallo Conceicao prova a correre ai ripari ed inserisce subito Jimenez e Leao al posto di Walker e di uno spento Sottil. Sono proprio loro due a confezionare il gol di Gimenez che salva i rossoneri nella ripresa da accese critiche. Ma è sugli spalti che si accende il match e non in maniera positiva.

Milan Verona, brutto episodio in quel di San Siro

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha pubblicato un video sui propri account social di quello che è successo a San Siro, una mega rissa che ha coinvolto i tifosi di Milan e Verona. Palmeri sottolinea che – a lato della parete divisoria della Curva Sud – c’è stata una rissa prolungata al primo anello rosso che ha visto protagoniste ben 6 persone coinvolte.

Scene quasi da far west, cazzotti in faccia e tanti steward intervenuti per separare i protagonisti di questa grossa rissa. Un brutto episodio a San Siro con le due tifoserie che a dire il vero se le sono promesse e si sono stuzzicate a suon di insulti e cori (anche razzisti come ‘Voi siete napoletani’).

Il Milan si salva ed ottiene una vittoria fondamentale per il campionato ma esplode la polemica sui social per un brutto episodio a San Siro.