Calciomercato, asta per Comuzzo: scambio con il Milan

Il futuro di Pietro Comuzzo è rimasto un rebus sul calciomercato: il difensore centrale potrebbe essere al centro di un’asta, con il Milan presente

Il club rossonero è stato assoluta protagonista del calciomercato invernale, mettendo in fila una serie di colpi sensazionali che hanno di fatto cambiato la squadra fin dalle sue fondamenta e messo a disposizione di Sergio Conceicao quattro potenziali titolari, tra cui il nuovo centravanti.

Di sicuro, la regina delle nevi e della riparazione è stata proprio la società meneghina, ma non per tutti le cose sono andate per il verso giusto. Dopo giorni di trattativa, Antonio Conte ha dovuto fare a meno di Pietro Comuzzo, il colpo tanto richiesto e che alla fine è rimasto alla Fiorentina. La dirigenza viola non voleva proprio lasciar partire il talento di casa e ha rifiutato 35 milioni di euro complessivi dal Napoli.

La difesa del Milan: in estate un nuovo centrale

Se c’è un reparto in cui il Milan non ha dato proprio il massimo in sede di trattative, è proprio il cuore della difesa. I rossoneri potevano cedere Tomori al Tottenham per 25 milioni, ma il calciatore inglese ha scelto di restare a Milano. Anche Pavlovic è stato a un passo dall’addio, ma un paio di trattative con squadre estere non sono andate a buon fine.

Conceicao ora dovrà ripartire proprio da questa coppia di probabili partenti che ha giocato il derby contro l’Inter da titolare e non ha sfigurato davanti a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la coppia migliore del campionato, a livello tecnico e per i numeri messi a segno. Alle loro spalle è rimasto anche Gabbia e poi c’è Thiaw, che però non riesce proprio a convincere e rialzarsi nelle gerarchie in questa stagione.

Proprio per questa ragione, il Milan potrebbe solo aver rimandato il colpo in difesa alla prossima estate, quando diverse cose potrebbero cambiare nel reparto.

Tutti pazzi per Comuzzo: può provarci anche il Milan

Dopo un calciomercato così lauto in inverno, il Milan potrebbe tornare alla carica in estate per tentare di portare un nuovo difensore centrale in rossonero. Dopo il mancato trasferimento al Napoli, potrebbe inserirsi per Comuzzo, la cui valutazione è già arrivata a 40 milioni di euro.

Per lui scatterà un’asta tra Italia e altri Paesi, ma la dirigenza rossonero ha un asso nella manica: potrebbe essere inserito nell’operazione Loftus-Cheek, ormai non più un titolare, ma che potrebbe fare comodo alla Fiorentina. Lo stesso discorso vale per Chukwueze, sempre che non trovi un’altra squadra già nei prossimi giorni.