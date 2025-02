Calciomercato, è fatta per Rashford: l’annuncio a sorpresa

Sta giungendo al termine la sessione di calciomercato che porta con sé la fine di ogni telenovela “di troppo”, e questa, riguarda anche il Milan.

Perché i rossoneri, in questo finale di gennaio e con gli ultimi giorni della stessa sessione a febbraio, hanno visto lo stravolgimento tra Calabria e Morata, rispettivamente nuovi giocatori di Bologna e Galatasaray.

I rossoneri dalla Premier League e precisamente da Manchester hanno prelevato Kyle Walker che, quasi salvo colpi di scena, giocherà titolare nella sfida contro l’Inter, nel derby di San Siro alle 18 di questa domenica. Ma il calciomercato rossonero ha visto per un lungo periodo e con un’accelerata improvvisa anche un’altra operazione che è quella di Marcus Rashford. La notizia sulla destinazione dell’inglese arriva da SportItalia.

Calciomercato: colpo Rashford, fine della telenovela

Marcus Rashford, a differenza di Alejandro Garnacho che sembra totalmente reintegrato nel progetto con Ruben Amorim e non più tra le possibilità del Napoli e di un approdo in Serie A, dunque saluta il Manchester per la sua nuova destinazione.

Il calciatore che da giovanissimo aveva condiviso l’esperienza in squadra con Zlatan Ibrahimovic, non è al Milan che giocherà da questo febbraio in poi.

L’addio da Manchester non è come per Walker, che ha salutato sia la città che il campionato, finendo al Milan e in Serie A. Non sarà nessun “derby interno” di Manchester sulla corsia mancina, perché Marcus Rashford non finisce al Milan. Dirà addio per restare in Premier.

La destinazione di Marcus Rashford: resta in Premier League

Resta in Premier League, Marcus Rashford, pur salutando il Manchester United. Si tratta infatti dell’Aston Villa, club che lo preleva da Manchester e beffa così non solo il Milan in Serie A, ma anche il Barcellona e il Borussia Dortmund. Stesso Aston Villa che, precedentemente ha preso pure Malen dal BVB, rivoluzionando così il suo attacco dopo la cessione in Arabia Saudita dell’ex obiettivo del Napoli in attacco di Duran. Un attacco che è cambiato completamente e che vede l’Aston Villa come una delle squadre più attive in questa finestra di calciomercato.

Il nuovo attacco del Milan: senza Rashford, le ipotesi dopo Gimenez

Dopo Gimenez c’è anche un’altra ipotesi, ma senza Rashford, per i rossoneri. Si tratta di Joao Felix, calciatore che potrebbe uscire in questi giorni dal Chelsea, per accasarsi al Milan. Dunque il Milan vedrebbe Santiago Gimenez come punta, Leao e Pulisic da esterni e Joao Felix nel ruolo di sottopunta con Reijnders scalato a centrocampo di nuovo, in mediana e con la possibilità di vedere quello che sulla carta è uno dei migliori attacchi del nostro campionato.