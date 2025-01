Milan, colpo di scena Walker: bonus a sorpresa

Kyle Walker è il primo acquisto del Milan in questa sessione invernale di calciomercato

Spunta un retroscena legato all’arrivo in rossonero di Kyle Walker. L’esperto terzino inglese è stato ufficializzato nelle scorse ore dal club rossonero.

I tifosi del Milan hanno dovuto attendere oltre tre settimane per il primo innesto della sessione invernale di calciomercato. Dopo le visite mediche di rito e la firma sul contratto, Kyle Walker è diventato a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Il club ha ufficializzato nelle scorse ore il suo arrivo dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Un innesto importante per la squadra di Sergio Conceicao il quale potrà contare su un terzino di assoluta esperienza e di spessore internazionale. Terzino inglese classe ’90, nel corso della sua carriera ha giocato oltre quattrocento partite nel massimo campionato inglese, vincendo praticamente tutto con i Citizens. Nel suo palmares ben 6 titoli di campione d’Inghilterra, una Champions League e numerosi altri trofei nazionali e internazionali. Ha anche sfiorato due volte la vittoria degli Europei con l’Inghilterra, salvo uscire poi sconfitto

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena su Walker

Dopo i primi approcci da parte del Milan, Kyle Walker ha subito aperto al trasferimento in rossonero. Un trasferimento ufficializzato nelle scorse ore e concretizzatosi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nel suo contratto sono presenti diversi bonus, uno dei quali davvero interessante e curioso.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, un bonus del contratto da 4,5 milioni di euro all’anno più premi è legato al rendimento in Champions League del Milan. Il bonus non è legato alla partecipazione alla prossima Champions League, ma alla vittoria della competizione attualmente in corso con i rossoneri a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della massima coppa europea.

Insomma, Kyle Walker è arrivato a Milano con la voglia e l’intento di continuare a vincere per arricchire ulteriormente la sua già preziosissima bacheca personale e di conseguenza anche quella del club rossonero che spera di tornare protagonista nei massimi palcoscenici calcistici.