Calciomercato Milan, affare da 45 milioni: arriva un top player per l’estate

Chiusa la sessione di calciomercato invernale, il Milan pensa già ai prossimi colpi per l’estate. Già pronto un investimento da ben 45 milioni di euro.

Ieri è ufficialmente terminata una sessione invernale di mercato che i tifosi del Milan non potranno dimenticare molto facilmente. Dopo i diversi errori commessi la scorsa estate, alla società era chiesto di rimediare nella finestra di gennaio. Detto fatto con ben cinque colpi che hanno scaldato una piazza tutt’altro che soddisfatta di questa prima parte di stagione.

Nel giro di pochi giorni sono, dunque, arrivati Kyle Walker, Santiago Gimenez, Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil con delle ultime 24 ore di mercato che hanno quasi fatto ricordare “i giorni del condor” di Adriano Galliani.

Ora, però, il Milan non vuole perdere troppo tempo. Archiviata la finestra invernale, la dirigenza rossonera è già concentrata al calciomercato estivo. In vista di giugno è pronto un colpaccio da ben 45 milioni di euro.

Antonio Silva al Milan in estate: Jorge Mendes ha le idee chiare

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra le priorità estive del Milan ci sarà Antonio Silva. Il centrale portoghese, accostato al Diavolo – ed anche alla Juventus – già a gennaio, resta un pallino del club rossonero anche per la prossima stagione. Il suo procuratore Jorge Mendes vuole portare il classe 2003 a Milano, con la trattativa che può decollare nei prossimi mesi.

L’attuale difensore del Benfica piace molto a Sergio Conceicao, che gradirebbe e non poco un altro connazionale in squadra. Per strapparlo al Benfica servirà una cifra vicina ai 45 milioni di euro. La cessione di un rossonero in particolare, però, può facilitare molto l’operazione.

Tomori libera Antonio Silva: futuro segnato per il centrale inglese

Tra i possibili partenti a gennaio in casa Milan sembrava esserci anche Fikayo Tomori. L’ex Chelsea era vicinissimo al Tottenham, con il quale il Milan aveva trovato un accordo, ma alla fine ha preferito restare a Milano. In ogni caso però, come riporta calciomercato.com, il suo addio sembra solo posticipato all’estate.

La cessione di Tomori aprirebbe, dunque, le porte all’eventuale arrivo di Antonio Silva. Si tratta comunque di discorsi che si faranno più avanti. Ora la priorità del Milan è quella di recuperare terreno in campionato e andare avanti quanto più possibile nelle altre competizioni.

Domani ci sarà già un importante impegno contro la Roma nei quarti di Coppa Italia. La vittoria del trofeo è un obiettivo concreto per il Milan e domani sera dovrà essere fatto un primo passo.