Calciomercato Milan, clamorosa svolta: Conceicao cambia il futuro del rossonero

Rischia di subire una svolta inattesa il calciomercato del Milan. Dopo l’arrivo in rossonero di Conceicao, il futuro del giocatore potrebbe clamorosamente cambiare.

Il calciomercato invernale si è senza dubbio dipinto di due colori ben precisi: il rosso e il nero. Il Milan ha vestito i panni di protagonista durante il mese di gennaio portando a Milano più di un top player. Ora per il Diavolo c’è da pensare al calcio giocato, in primis all’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord in programma questa sera a Rotterdam.

Anche in estate, però, il Milan si candida a fare la voce grossa. La dirigenza rossonera sta già pianificando le prossime strategie, ma nelle ultime ore potrebbe esserci un’importante svolta. L’arrivo di Sergio Conceicao rischia di cambiare il futuro in rossonero del giocatore. Non sono da escludere clamorosi ribaltoni.

Saelemaekers torna al Milan? Conceicao vuole puntare sul belga

La redazione di calciomercato.com ha fatto il punto sulla situazione legata ad Alexis Saelemaekers. Il classe ’99 ha lasciato il Milan per unirsi in prestito alla Roma nella trattativa che ha poi portato Abraham in rossonero. L’esterno belga è diventato una pedina fondamentale per Claudio Ranieri.

La Roma starebbe spingendo per trattenere il giocatore, con il Milan che avrebbe anche fissato il prezzo per cederlo. Dal canto suo, però, Conceicao avrebbe riferito alla dirigenza di voler inserire Saelemaekers in rosa per la prossima stagione.

Per lasciar partire il belga, il cui contratto con il Milan scade nel 2027, la richiesta è tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Roma vorrebbe ovviamente abbassare le pretese rossonere, ma come detto occhio allo scenario a sorpresa: la permanenza in rossonero di Saelemaekers. Di certo Conceicao non ne sarebbe dispiaciuto.

Conceicao crede in Saelemaekers: può prendersi la fascia destra?

Molto probabile che l’idea di Conceicao sia quella di posizionare Saelemaekers sulla fascia destra. Il titolare è ovviamente Pulisic, ma il belga potrebbe rappresentare una valida alternativa allo statunitense, soprattutto quando dovesse servirà una maggiora fase difensiva.

Le prossime settimane saranno, quindi, decisive per delineare il futuro del classe ’99. Da una parte la Roma che vorrebbe far restare il giocatore nella Capitale, dall’altra il Milan che vorrebbe guadagnare il più possibile da una cessione del giocatore e come terzo incomodo Conceicao che vorrebbe puntare su di lui. Chissà che alla fine ad avere ragione non possa essere proprio il tecnico portoghese.