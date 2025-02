Milan, scambio in Premier: Inter anticipata per il sostituto

Il Milan può portare a termine una cessione importante sul calciomercato: l’Inter viene anticipata per arrivare al sostituto

La sessione di gennaio ha lasciato grandi speranze ai tifosi rossoneri per il futuro, visto che la rosa è migliorata tanto, soprattutto in attacco. Tra qualche mese, però, la dirigenza dovrà anche pensare a cedere i calciatori che sono finiti fuori dal progetto e a sostituirli adeguatamente, migliorando ulteriormente le forze a disposizione per il gioco di Sergio Conceicao.

La società si è concentrata sul reparto offensivo, ma anche a centrocampo tante cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, a partire da alcuni interpreti che hanno perso parecchio spazio nelle gerarchie. Ora il tecnico ha trovato il giusto equilibrio con una grande stagione da parte di Reijnders e Fofana, capaci di integrarsi alla perfezione. Ma potrebbero esserci anche nuovi rinforzi.

Il Milan cede un big sul calciomercato: fissato il prezzo

La sensazione è che la rosa del Milan sia migliorata nel complesso, ma un calciatore importante nella scorsa stagione ha perso di efficacia e ha anche abbassato parecchio il minutaggio. Stiamo parlando di Loftus-Cheek, che nel ruolo di incursore e mezzala ha fatto molto bene fino a qualche mese fa. A causa degli infortuni e delle nuove esigenze tattiche, però, il suo apporto alla causa è diminuito e ora pare essere finito ai margini del progetto.

In estate, la sua cessione è sempre più probabile, come riporta ‘Calciomercato’, e il prezzo è fissato a 18 milioni di euro, un bottino importante che il Milan potrebbe reinvestire in entrata.

Diversi club di Premier League potrebbero essere parecchio interessati a rilevare le prestazioni di Loftus-Cheek, per cui non dovrebbe essere difficile per i rossoneri guardare oltre. E c’è già il profilo giusto.

Nuova sfida all’Inter: colpo dopo la cessione di Loftus-Cheek

Il nome che piace di più al Milan sul calciomercato resta Samuele Ricci. Il calciatore del Torino ha caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’ex Chelsea, ma è esattamente ciò che serve a Conceicao per migliorare ulteriormente la mediana. La richiesta dei granata resta sui 40 milioni di euro, ma con l’incasso di Loftus-Cheek una maxi offerta sarebbe più probabile.

È rinnovata comunque la sfida all’Inter, visto che anche i nerazzurri hanno messo gli occhi sul talento della Nazionale italiana, che potrebbe raccogliere l’eredità di uno tra Calhanoglu e Asllani.