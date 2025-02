Milan, altro affare in attacco: firma fino al 2029

Il Milan è pronto a mettere a segno un altro colpo molto importante in attacco: è sempre più vicina la firma fino al 2029

L’attacco del Milan ha subito una rivoluzione piuttosto profonda durante il calciomercato di gennaio, che ha portato in Lombardia calciatori molto importanti per il futuro della squadra. Si parla certamente di Santiago Gimenez, il nuovo bomber chiamato a trascinare la squadra già ai playoff di Champions League, in cui – ironia della sorta – se la vedrà subito contro il Feyenoord.

E c’è anche Joao Felix, un talento purissimo che sotto l’ala protettiva di Sergio Conceicao spera di tornare ad altissimi livelli in Serie A. Ora il Milan ha tante bocche di fuoco con cui far male agli avversari e sembra aver lavorato tanto anche sulla concentrazione, l’aggressività e la mentalità da schierare in campo. Ma le novità non finiscono qui.

Conceicao e i Fantastici 4: attacco atomico per campionato e Champions

Proprio in vista del Feyenoord, l’allenatore portoghese non ha grossi dubbi di formazione e schiererà Leao, Joao Felix e Pulisic insieme a Gimenez in un 4-4-2 a trazione anteriore. Ora i tifosi si godono una squadra offensiva e divertente, ma bisogna anche lavorare al futuro per diversi di questi elementi.

Il destino di Rafael Leao, dopo i tanti alti e bassi degli ultimi mesi, è incerto: se arrivasse un’offerta davvero importante per il portoghese, la società stavolta potrebbe accettarla. Il Milan, inoltre, sta già lavorando con il Chelsea per trattenere Joao Felix a titolo definitivo anche dopo la scadenza del prestito fissata a giugno 2025.

Infine, si è parlato tanto anche della grana Pulisic. Nonostante l’ottimo rendimento in Italia, che l’ha portato a essere uno dei trascinatori in questa stagione, l’ex Borussia Dortmund sembrava lontano dal rinnovo di contratto. Nelle ultime ore, però, è arrivata una grande novità che fa parecchio piacere ai tifosi del Milan.

Pulisic è sempre più vicino a firmare il rinnovo con il Milan

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, il futuro di Christian Pulisic sarà ancora rossonero. Nonostante le difficoltà delle ultime settimane, sta prevalendo la voglia di tutte le parti di andare avanti insieme e ora l’accordo è sempre più vicino.

Nei prossimi giorni l’esterno offensivo dovrebbe mettere la firma su un nuovo contratto fino al 2029: percepirà uno stipendio di circa 5 milioni di euro l’anno. Ora mancano i dettagli e poi l’annuncio ufficiale.