Milan, svolta per Joao Felix: Conceicao cambia modulo, il motivo

Joao Felix potrebbe già essere arrivato a un punto di svolta della sua carriera al Milan: il grande cambiamento di Conceicao

Ci sono dei periodi che per determinate squadre possono essere epocali, lasciare il segno nell’identità di un club e alla fine tracciare nuovi percorso. Il Milan nelle ultime settimane ha chiuso con il passato, ha mandato via Fonseca e sembra aver dato un nuovo input alla stagione con l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina.

Sicuramente le ambizioni sono molte di più, ma anche la voglia di vedere in campo tutto il talento che ora l’allenatore portoghese ha a disposizione. Joao Felix si è presentato con un gran gol contro la Roma e una buona prestazione contro l’Empoli. Ora vuole rubare la scena, ma per farlo ha bisogno di un grande cambiamento da parte di Conceicao.

Milan, il grande cambiamento di Conceicao in Champions

Serve tempo per creare l’alchimia giusta, soprattutto con tanti nuovi acquisti da integrare e far rendere al meglio nel sistema di gioco rossonero. L’allenatore ex Porto aveva già dimostrato nella sua carriera di allenatore in patria di avere delle idee piuttosto chiare e di volersi affidare la maggior parte delle volte al modulo più caro che aveva caratterizzato il suo percorso da allenatore, il 4-4-2.

Al Milan si è presentato dicendo che poteva adeguarsi a diversi sistemi tattici, ma in poche settimane – e dopo un calciomercato che sembra fatto a posta – è pronto a cambiare e a mettere il suo marchio di fabbrica. Il match contro il Feyenoord di questa sera è un banco di prova essenziale.

Gli olandesi hanno subito davvero troppi gol in Champions, e sembra l’occasione giusta per il Milan per sfoderare tutta la sua potenza offensiva, a partire dall’ex Santiago Gimenez che sarà al centro dell’attacco fino ad arriva a Joao Felix. Ecco cosa filtra sul fantasista portoghese.

Il Milan cambia modulo: Joao Felix valorizzato al massimo

In un 4-3-3 è difficile vedere al meglio Joao Felix, soprattutto avendo anche Leao in rosa. Stasera è pronta la svolta dato che, come riporta ‘Gazzetta’, Conceicao sembra essersi deciso a passare al 4-4-1-1 con Leao e Pulisic esterni, Joao Felix al centro e Gimenez nel cuore dell’attacco.

Si tratta di una rivoluzione all’insegna del talento e della qualità, con i Fantastici 4 tutti insieme dal primo minuto. Joao Felix in quel ruolo sembra essere l’interprete ideale, ma verrà richiesta anche grande attenzione in fase difensiva per trovare equilibrio. E se così dovesse essere, il Feyenoord potrebbe essere davvero un nuovo inizio per Joao Felix, che ha sempre fatto fatica a trovare la titolarità nelle ultime stagioni.