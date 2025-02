Calciomercato Milan, Furlani fissa il prezzo: può partire per 25 milioni

Le strade del Milan e del rossonero potrebbero separarsi definitivamente. Per un’offerta da 25 milioni di euro il giocatore può dire addio.

Il Milan sta senza dubbio vivendo uno dei – tanti – periodi più complessi di questa turbolenta stagione. Nel giro di pochi giorni il Diavolo ha perso ogni certezza, uscendo dalla Champions League per mano del Feyenoord e perdendo contro il Torino in campionato. Questa sera contro il Bologna ci sarà un’ultima chiamata per tenere aperta la qualificazione alla prossima Champions.

Chiudere in modo dignitoso la stagione permetterebbe anche di avere dei maggiori margini di manovra in vista della prossima. Il calciomercato non dorme mai e difatti la dirigenza rossonera sta già studiando le mosse future. Sul fronte cessioni Giorgio Furlani avrebbe fissato il prezzo per lasciar partire un rossonero: la cifra sia aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Niente sconti alla Roma per Saelemaekers: Furlani chiede 25 milioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, uno dei temi più caldi in casa Milan è quello legato al futuro di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga sta ben figurando con la maglia della Roma e la volontà dei capitolini è quella di farlo restare in giallorosso.

In estate Milan e Roma avevano raggiunto un accordo verbale tra gli 8 e i 10 milioni di euro, salvo poi optare per il prestito secco come fatto con Abraham. Adesso, però, la richiesta del Milan si sarebbe alzata a ben 25 milioni.

A gennaio il club capitolino sarebbe rimasto spiazzato dalla richiesta dei rossoneri, ma non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Nelle prossime settimane i colloqui verranno intensificati. La sensazione è che alla fine si possa trovare un’intesa a metà strada, magari per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Abraham-Saelemaekers, futuro incrociato: entrambi possono restare dove sono

Nella sessione estiva di calciomercato, Milan e Roma hanno dato vita ad uno scambio di prestiti secchi tra Abraham e Saelemaekers. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il Milan sarebbe propenso a far restare in rossonero il centravanti inglese.

Possibile, dunque, che entrambi i giocatori possano restare dove sono. I due club saranno chiamati nelle prossime settimane a trovare un’intesa, ovviamente con cifre diverse, per rendere definitivi i trasferimenti. La sensazione, però, è che l’avventura al Milan di Saelemaekers e quella alla Roma di Abraham siano ormai terminate.