Milan-Tonali, ritorno confermato: il centrocampista è sicuro

Le recenti dichiarazioni di Sandro Tonali hanno scaldato tutti i tifosi del Milan. Il suo ritorno in rossonero è praticamente confermato.

Questa sera il Milan tornerà in campo in una sfida che sembra a tutti gli effetti un’ultima spiaggia. Alle 20.45 il Diavolo sfiderà il Bologna nel recupero della nona giornata. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, con entrambe le squadre appollaiate a 41 punti e desiderose di tenere vivo il sogno Champions League.

È chiaro che ad avere più pressioni saranno i rossoneri, costretti a vincere per avvicinarsi al quarto posto occupato dalla Juventus.

In quella che si sta confermando una stagione decisamente sottotono, la speranza dei tifosi rossoneri è quella di chiudere al meglio l’annata per poi voltare pagina. Tutto il popolo milanista spera che la prossima stagione possa rappresentare un nuovo punto d’inizio e chissà che non possa iniziare con un clamoroso ritorno.

Tonali fa sognare i tifosi: “L’idea di tornare al Milan c’è”

La recente intervista di Sandro Tonali all’inserto U di Repubblica ha letteralmente fatto impazzire i tifosi del Milan. L’attuale centrocampista del Newcastle ha parlato del legame indissolubile con il Diavolo. Nelle vene di Tonali scorre sangue rossonero e il classe 2000 lo sa molto bene. Un ritorno nella sua squadra del cuore è pressocché certo:

Con il mio trasferimento, da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo.L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino. Le poche volte che ho indossato le fascia da capitano del Milan le ricordo tutte.

Non sa quando e non sa come, ma anche lo stesso Tonali è sicuro che un giorno tornerà al Milan. I tifosi rossoneri non hanno mai digerito l’addio del loro beniamino ed anche Tonali sembra sentire nostalgia di casa.

La stagione in Premier League di Tonali: l’ex Milan ha conquistato l’Inghilterra

Per Tonali quella attuale rappresentava la stagione zero: l’ex rossonero è rientrato a settembre dopo i nove mesi di squalifica. Il centrocampista azzurro era chiamato a tornare ai suoi livelli e, arrivati a febbraio, l’esame è stato più che superato. Il 24enne ha già collezionato 32 presenze in tutte le competizioni, condite da 3 gol e 2 assist. L’ex Milan è ormai il fulcro del Newcastle.

Anche in Inghilterra, Tonali ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa nel suo ruolo. I tifosi del Milan lo rimpiangono, ma il romantico ritorno potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.