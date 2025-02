Calciomercato Milan, idee chiarissime per il centrocampo: si cerca questo profilo

Il calciomercato del Milan vede la società seguire un identikit preciso sul centrocampo, a dimostrazione delle idee chiare dei dirigenti

Seppur con enorme ritardo, il Milan ha finalmente cominciato a rinforzarsi durante la sessione invernale di calciomercato. Con ancora un giorno a disposizione prima della sua chiusura, i rossoneri sono pronti ad ingaggiare altri calciatori.

La dirigenza rossonera sin da subito ha avuto le idee chiare, anche se i tempi – come per Gimenez – sono stati lunghi e hanno portato a diverse critiche. I tifosi hanno tutto il diritto di essere infuriati con la società, che ora si sta facendo perdonare a suon di colpi.

Prima Walker, poi Gimenez, il prossimo si spera possa essere un attaccante perché Abraham non convince a pieno e le partite da disputare sono molte. Inoltre si cerca un rinforzo nella metà campo, con diversi profili interessanti presenti sul taccuino di Furlani, Ibra e Moncada.

Il Milan vuole un colpo a centrocampo: ecco la strategia

La dirigenza rossonera vuole con forza un centrocampista per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. L’idea è trovare un sostituto all’altezza del ritrovato Bennacer, anche perché le condizioni fisiche di Loftus-Cheek non sono delle migliori.

il Milan ha in mente una strategia molto chiara, con la speranza di trovare un giusto colpo anche in questi ultimi istanti di mercato.

L’obiettivo del Milan – come espresso da La Gazzetta dello Sport – è trovare un centrocampista che possa essere inserito in lista come uno dei quattro calciatori proveniente dal vivaio italiano. Questo perché gli altri posti in rosa sono pieni.

Negli ultimi giorni sono stati offerti Bondo e Fagioli, con quest’ultimo che sicuramente interessa di più perché in uscita dalla Juventus.

Il talento italiano ha una voglia matta di mettersi in mostra, ma al momento il Milan – come riporta il quotidiano – non ha approfondito nessuna operazione.

Alla ricerca dell’attaccante: Joao Felix è possibile

Il Milan segue intensamente da alcuni giorni Joao Felix, attaccante del Chelsea, in uscita dalla Premier League. Il classe ’99 non è riuscito a sbocciare neanche in questa sua avventura e quindi cerca un trampolino da cui rilanciarsi a pieno.

L’affare risulta essere molto complicato, ma i rossoneri ci proveranno fino all’ultimo istante della sessione invernale di calciomercato.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il Chelsea detta le pretese: prestito oneroso per 5 mesi e poi ritorno ai Blues. Le richieste economiche però sono ritenute elevate da parte del Milan, che cercherà di slegare l’affare con un diritto di riscatto o titolo definitivo. Inoltre c’è da considerare l’ingaggio sostanzioso del calciatore.